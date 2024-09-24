Canik Halk Kütüphanesi ve Etüt Merkezi, Öğrencilere Özel Alanlar Sunuyor

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Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, öğrencilerin eğitim hayatına katkılar sunan çalışmalara imza atmaya devam ettiklerini ve öğrenciler için özel ders çalışma alanları oluşturduklarını söyledi.

Canik Halk Kütüphanesi ve Etüt Merkezi'nde öğrencileri, bilişsel gelişime katkılar sunan etkinlikler ve aktivitelerle buluşturduklarını ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik Halk Kütüphanesi ve Etüt Merkezi'nde 7'den 70'e tüm vatandaşları ilgiyle ağırladıklarını ifade ederek, "Canik Halk Kütüphanesi ve Etüt Merkezimizi her yaş gurubundan vatandaşımıza hitap eden bir eğitim merkezi haline getirdik" dedi.

Zengin kitap çeşitliliği

Canik Halk Kütüphanesi ve Etüt Merkezi'nin birçok fonksiyonu içerisinde barındırdığına işaret eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik Halk Kütüphanesi ve Etüt Merkezimizde öğrencilerimiz için özel ders çalışma alanları oluşturduk. Bireysel ve grup ders çalışma alanları yer alan Canik Halk Kütüphanesi ve Etüt Merkezimiz, nezih ortamıyla öğrencilerimizi karşılıyor. Uzman eğitmenlerimiz eşliğinde öğrencilerimizin bilişsel gelişim süreçlerine katkılar sağlayan etkinlikler ve aktiviteler gerçekleştirmeye devam ettiğimiz Canik Halk Kütüphanesi ve Etüt Merkezimizi her yaş grubuna hitap eden, ayrıca araştırma çalışmalarında kaynak olarak başvurularda bulunulan zengin kitap çeşitliliğiyle donattık" diye konuştu. - SAMSUN