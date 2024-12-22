Canik'te Mert Irmağı Rehabilitasyon Projesi Başladı - Son Dakika
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Canik'te Mert Irmağı Rehabilitasyon Projesi Başladı

Canik\'te Mert Irmağı Rehabilitasyon Projesi Başladı

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Mert Irmağı Düzenleme ve Rehabilitasyon Projesi ile ilçede yeni sosyal yaşam alanları yaratacaklarını duyurdu. Proje sayesinde Mert Irmağı çevresi modern bir görünüme kavuşacak ve olası sel riskleri önlenecek.

22.12.2024 13:06  Güncelleme: 13:15
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Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Mert Irmağı Düzenleme ve Rehabilitasyon Projesi'yle yeni sosyal yaşam alanlarının ilçede hayat bulacağını belirtti.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik'e değer katan geleceğe yönelik projeleri ve yatırımları ilçeye kazandırmayı sürdürdüklerini söyledi. Merkezi hükümet yatırımları kapsamında ilçeye kazandırdıkları Mert Irmağı Düzenleme ve Rehabilitasyon Projesi çerçevesinde Mert Irmağı'nda ıslah çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, projeyle Mert Irmağı çevresinde yeni sosyal yaşam alanlarının vatandaşlarla buluşacağını belirterek, bu alanın yeni ve modern bir görünüme kavuşturulacağını kaydetti.

Mert Irmağı Düzenleme ve Rehabilitasyon Projesi'yle ilçede yeni sosyal yaşam alanlarının, peyzaj alanlarının ve spor alanlarının yer alacağını belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "Mert Irmağı Düzenleme ve Rehabilitasyon Projemiz çerçevesinde, ilçemizde Mert Irmağı'nın ıslahı ve çevre düzenlenme çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Merkezi Hükümet Yatırımları kapsamında ilçemize kazandırdığımız projemizle Mert Irmağı'nda olması muhtemel sel ve taşkın riskinin önüne geçmiş olacağız. Mert Irmağı çevresini yeni ve modern bir görünüme kavuşturacağız. Yeni ve modern görünümüyle ilçemize değer katacak olan Mert Irmağı'nın çevresinde yeni sosyal yaşam alanlarını ve spor alanlarını hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Canik'te Mert Irmağı Rehabilitasyon Projesi Başladı - Son Dakika

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