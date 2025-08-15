Canik\'te Yaz Tatilinde Çocuklar ve Gençler İçin Eğlenceli Etkinlikler Düzenleniyor

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, yaz tatili sürecinde çocukları ve gençleri özel etkinlikler, eğitici ve eğlenceli aktivitelerle buluşturduklarını söyledi.

Canik Halk Kütüphanesi ve Etüt Merkezi'nde ve Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde çocukları ve gençleri, yeteneklerini keşfetmelerine imkan sunan eğitim programlarıyla ve etkinliklerle bir araya getirdiklerini söyleyen Başkan İbrahim Sandıkçı, ayrıca ilçede düzenledikleri açık hava etkinlikleri ve 'Haydi Güle Oynaya Camiye Gel' projesiyle ailelerin, çocuklarıyla birlikte vakit geçirebildiği ortamlar oluşturarak aile içi iletişimin güçlenmesine katkılar sunduklarını söyledi.

Camiler çocuklarla şenlendi

'Haydi Güle Oynaya Camiye Gel' projesiyle bu yıl da camilerin, çocukların sesiyle dolduğunu dile getiren Başkan Sandıkçı, "Haydi Güle Oynaya Camiye Gel projemizle çocuklarımızla, gençlerimizle ve ailelerimizle camilerimizin manevi atmosferinde buluşuyoruz. Canik'imizde geleneksel olarak düzenlediğimiz projemize çocuklarımız ve gençlerimiz aileleriyle birlikte katılım sağlıyor. 'Haydi Güle Oynaya Camiye Gel' projemiz başta olmak üzere, yaz aylarına özel düzenlediğimiz açık hava etkinlikleri ve programlarla çocuklarımızın ve gençlerimizin verimli bir tatil süreci geçirmelerine katkılar sunarken, aile içi iletişimin daha güçlü bir hale gelmesine destek oluyoruz" şeklinde konuştu.

Canik'te yetenekler keşfediliyor

Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde yaz tatili sürecinde çocuklara ve gençlere yönelik yapay zeka, robotik kodlama, yazılım, siber güvenlik, model uçak tasarımı gibi farklı alanlarda uygulamalı eğitimleri sürdürdüklerini ifade eden Sandıkçı, "Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'müzde yaz tatili sürecinde çocuklarımızı ve gençlerimizi bilim ve teknoloji alanında uygulamalı eğitimlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin deney ve gözlem çalışmaları eşliğinde yeni tecrübeler kazanmalarını sağlıyoruz. Ayrıca, Canik Halk Kütüphanesi ve Etüt Merkezi'mizde de çocuklarımızı ve gençlerimizi alanında yetkin isimlerin katılımıyla seminer programları ve interaktif eğitim programlarıyla bir araya getirmeyi sürdürüyoruz" diye konuştu. - SAMSUN