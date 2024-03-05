Çankaya Belediyesi Cumhuriyetin Öncü Kadınları Sergisini Açtı - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi Cumhuriyetin Öncü Kadınları Sergisini Açtı

Çankaya Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Eşitlik ve Farkındalık Ayı kapsamında 'Cumhuriyetin Öncü Kadınları' sergisini, Başkentlilerle buluşturdu. Sergi, 18 Mart'a kadar Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.

05.03.2024 10:41  Güncelleme: 11:50
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Çankaya Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Eşitlik ve Farkındalık Ayı kapsamında "Cumhuriyetin Öncü Kadınları" sergisini, Başkentlilerle buluşturdu. Küratörlüğünü yazar Özlem Özdemir'in üstlendiği sergi, 18 Mart'a kadar Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.

Çankaya Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel olarak her yıl düzenlediği Eşitlik ve Farkındalık Ayı kapsamında, küratörlüğünü yazar Özlem Özdemir'in üstlendiği Cumhuriyet'in 100. Yılına özel olarak hazırlanan "Cumhuriyetin Öncü Kadınları" sergisi, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde açıldı. Sergi, İstanbul'da yaptığı ilk gösterimin ardından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Ankaralılarla bir araya geldi.

FİLM GÖSTERİMİ VE VALS BÜYÜLEDİ

Sergi, Açık Holding desteği ve Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği (KASAİD) eşgüdümü ile Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi Füreya Koral Sergi Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Özlem Özdemir'in açılış konuşmasını yaptığı ve sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği sergide, "Cumhuriyet'in Öncü Kadınları" adına hazırlanan kısa film gösterimi ve vals gösterisi gerçekleştirildi.

DÜNDEN BUGÜNE KADININ MÜCADELESİ

Ziyaretçilerini umuda ve vazgeçmemeye davet eden "Cumhuriyetin Öncü Kadınları" sergisi, 3 bölümden oluşuyor. Serginin ilk bölümünde Atatürk'ün kadına bakışını ve Türk kadınlarının haklarını kazanma sürecini anlatan Özdemir, bir fotoğraf sergisinden ziyade, tarihe ışık tutan bir sanat yolculuğu deneyimi sunuyor.  Özdemir, serginin ikinci bölümünde kendi yazdığı biyografilerle bütünleştirdiği 20 öncü kadına yer veriyor. İlk kadın tarih profesörü Ayşe Afet İnan, ilk kadın gravür sanatçısı Aliye Berger, ilk kadın fizikçilerden Belkıs Antel Özdoğan, ilk kadın mimar Prof. Dr. Leman Cevat Tomsu, Cumhuriyet ile birlikte ilk sahneye çıkan Müslüman kadın Bedia Şekip Muvahhit gibi farklı meslek dallarında ilki başarmış¸ 20 kadının ilham verici çalışmalarına dikkat çeken serginin son bölümde ise Özdemir; dünden bugüne, bazıları bugün aramızda olan, isimlerinin bilinmediği 100 kadının adlarını anarak, bir saygı duruşunda bulunuyor.

18 MART'A KADAR AÇIK OLACAK

Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana kadınların o¨zgu¨rles¸me sürecinin gerçek örneklerle ortaya konulduğu büyüleyici bir öykü anlatan sergi, 18 Mart'a kadar Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde tüm hafta boyunca 09.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Çankaya Belediyesi Cumhuriyetin Öncü Kadınları Sergisini Açtı - Son Dakika

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