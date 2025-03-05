Çankırı'da 26 yıl önce düzenlenen terör saldırısında şehit olanlar anıldı - Son Dakika
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Yerel

Çankırı'da 26 yıl önce düzenlenen terör saldırısında şehit olanlar anıldı

Çankırı\'da 26 yıl önce düzenlenen terör saldırısında şehit olanlar anıldı

Çankırı'da teröristler tarafından Vali Ayhan Çevik'e yönelik bombalı saldırıda şehit olanlar, yapılan anıt önünde düzenlenen törenle anıldı.

05.03.2025 12:49  Güncelleme: 12:53
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Çankırı'da teröristler tarafından Vali Ayhan Çevik'e yönelik bombalı saldırıda şehit olanlar, yapılan anıt önünde düzenlenen törenle anıldı.

Çankırı'da, 1999 yılında teröristler tarafından Vali Ayhan Çevik'e yönelik bombalı saldırıda şehit olanlar için anma töreni düzenlendi. Cumhuriyet Mahallesi'nde olayın yaşandığı sokakta düzenlenen anma töreninde saldırıda şehit olan polis memuru Nurettin Cinsoy, öğrenci Emrah Ersoy ve Fatma Dönmez ile esnaf Alpay Evirgen anıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için dua edildi.

Çorum Belediyesi tarafından tamamlanan anıtın önünde düzenlenen programa, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, askeri erkan, kent protokolü, STK ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda saldırıda şehit düşenler için dua edildi.

"Çankırı halkı olarak burada yaşananları hiçbir zaman unutmadık"

Anıtı saldırının yıldönümüne yetiştirdiklerini belirten Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, "Onlar anısına yakışır bir anıt yapmak istedik ve bugüne yetiştirdik. Anıttaki figürlerden de bahsetmek istiyorum. Bu anıt tasarlanırken meydan formu korundu. Zeminde bu hain saldırıyı temsil eden siyah bir form oluşturduk. Form içerisine o anı temsil eden taşlar yerleştirdik. Zeminden ay yıldızlı bayrağımızın hilal formu bembeyaz yükselmektedir. Bu yeniden doğuşun, birlik ve beraberliğin simgesidir. Anıtımızın 5 köşesinden çıkan yıldızlar ise başta merhum valimiz Ayhan Çevik ve diğer şehitlerimizi temsil etmektedir. Sütunların yıldızlara bakan kısımlarında ise her bir şehidimizin isimleri bulunmaktadır. Çankırı halkı olarak burada yaşananları hiçbir zaman unutmadık, unutturmayacağız" dedi.

"Bu anıtın yapılması bizim için çok iyi oldu"

Saldırıda şehit düşen Şehit Alpay Evirgen'in eşi Sevim Evirgen ise, "Rahmetli Alpay Evirgen'in eşiyim. 5 Mart 1999 yılında olan olayda eşim yaralı olarak ilk başta hastaneye kaldırıldı. 1 hafta yaşam mücadelesinden sonra 13 Mart'ta hayatını kaybetti.26 yıl sonra bir anıt yapılması çok hoşumuza gitti. Bu olay çok hatırlanan bir olay değildi. Son zamanlarda hatırlanmaya başladı. Bu da bizi mutlu etti" diye konuştu. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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