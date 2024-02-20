Çankırı\'da Bakır Eşyalar Teknolojiye Yenik Düştü

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Çankırı'da yüzyıllardır el ile dövülerek işlenen bakır eşyalar, teknoloji ile üretilen ürünlere yenik düştü.

Çankırı'da yüzyıllardır el ile dövülerek işlenen bakır kaplar, günümüzde plastik, cam, seramik ve çelik eşyaların artış göstermesiyle birlikte teknolojiye yenik düştü. Maden ve sağlık açısından faydalı olmasına rağmen bakır, fiyatından dolayı müşterilerin son tercihi oldu. 40 yıllık bakır ustası Kadir Demirel, çelik, seramik, cam ve plastik eşyaların artış göstermesi mesleği etkilediğini söyledi.

"Bakırın fiyatı yükseldiği için genellikle çelik daha çok tercih ediliyor"

Fiyatından dolayı bakırın tercih edilmediğini söyleyen Demirel, "Yaz aylarında turistlerin gelmesiyle biraz işler açılıyor. Çelik, seramik, cam ve plastik eşyaların artış göstermesi mesleğimizi etkiledi. Eskiye oranla azalmalar var ama halen meraklısı da var. Bakırın fiyatı yükseldiği için genellikle çelik daha çok tercih ediliyor. Bakır, daha dayanıklı oluyor. Sıcağı daha çabuk üretiyor. Sağlık açısından da daha faydalı olduğu için eskilerde de bakır kullanılıyormuş. Ama zamanla çelik, cam ve seramik ürünler çıkınca onlar daha çok tercih edildi. Genellikle cezve, maşrapa, şekerlik, bakır semaverler gibi satışlar oluyor ve turistler tercih ediyor" diye konuştu. - ÇANKIRI