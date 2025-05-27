Çankırı'da Fotoğraf Sergisi Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
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Yerel

Çankırı'da Fotoğraf Sergisi Büyük İlgi Gördü

27.05.2025 20:23
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Çankırı Karatekin Üniversitesi öğrencileri, şehrin güzelliklerini fotoğraflarla tanıttı.

Üniversite öğrencileri Çankırı'yı fotoğraflarla anlattı

ÇANKIRI - Çankırı Karatekin Üniversitesi öğrencileri ile vatandaşlar tarafından şehrin tanıtımına katkı sağlamak için çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi büyük beğeni topladı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde, Çankırı'yı anlatan fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı. Sergilenmeye layık görülen 20 fotoğraf kampüste açılan sergisi ile vatandaşların beğenisine sunuldu. Çankırı'nın kültürel ve doğal güzelliklerini yansıtan fotoğraflar yoğun ilgi gördü.

"Hem halkımızın hem de öğrencilerimizin fotoğrafları sergide yer alıyor"

Sergiyle ilgili bilgi veren Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Dönmez, "Amacımız, şehir ile kampüs arasındaki bağlantıyı kurmak ve aynı zamanda Güzel Sanatlar Lisesi ile bağlantılarımızı güçlendirerek öğrencileri birbirilerine kaynaştırmak için ve mümkünse halkıda bir araya getirerek bir sanat etkinliği gerçekleştirmekti. Güzel bir katılım oldu. Yöneticilerimiz fotoğrafları puanlayarak seçtiler. Toplamda 60'a yakın başvuru arasından sadece 20 fotoğraf seçildi. Hem halkımızın hem de öğrencilerimizin fotoğrafları sergide yer alıyor. Çankırı halkına sanat ile buluşturmaktı en büyük amacımız. Tabii bunu kısmen başarabiliyoruz ama önümüzdeki etkinliklerde bağlarımızın daha da güçleneceğini düşünüyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çankırı'da Fotoğraf Sergisi Büyük İlgi Gördü - Son Dakika

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