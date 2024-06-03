Çankırı\'da hükümlüler okulları yeniliyor

Yerel

Çankırı'nın Orta ilçesinde hükümler, okulların boya, temizlik, onarım işlemlerini yapıyor.

Orta Açık Ceza İnfaz Kurumunun "Topluma Kazandırma ve İyileştirme Programı" çerçevesinde hükümlüler, teknik personel koordinesinde Orta Şehit Erkan Er Yatılı Bölge Ortaokulunda boya ve çevre düzenleme çalışması gerçekleştirdi. Kurum ve okul personeliyle okulun bahçesinde peyzaj çalışması yapılırken, okul duvarları ve bahçe demirleri de hükümlüler tarafından boyandı. - ÇANKIRI