Çankırı'da hükümlüler okulları yeniliyor - Son Dakika
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Çankırı'da hükümlüler okulları yeniliyor

Çankırı\'da hükümlüler okulları yeniliyor

Çankırı'nın Orta ilçesinde bulunan Orta Açık Ceza İnfaz Kurumu hükümlüleri, Orta Şehit Erkan Er Yatılı Bölge Ortaokulu'nda boya ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyor. Hükümlüler, okulun bahçesinde peyzaj çalışması yaparken, duvarları ve bahçe demirlerini de boyuyor.

03.06.2024 15:13
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Çankırı'nın Orta ilçesinde hükümler, okulların boya, temizlik, onarım işlemlerini yapıyor.

Orta Açık Ceza İnfaz Kurumunun "Topluma Kazandırma ve İyileştirme Programı" çerçevesinde hükümlüler, teknik personel koordinesinde Orta Şehit Erkan Er Yatılı Bölge Ortaokulunda boya ve çevre düzenleme çalışması gerçekleştirdi. Kurum ve okul personeliyle okulun bahçesinde peyzaj çalışması yapılırken, okul duvarları ve bahçe demirleri de hükümlüler tarafından boyandı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çankırı'da hükümlüler okulları yeniliyor - Son Dakika

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