Çankırı\'da Ramazan Ayında Gıda Denetimleri Yoğunlaştırıldı

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Çankırı'da Ramazan ayında halkın yoğun olarak tükettiği gıda guruplarında denetimler yoğunlaştırıldı.

Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan gıda kontrol görevlileri Ramazan ayında artış gözlenen gıda maddelerinde kontrolü ve güvenirliliği sağlamak için denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, fırıncılık ürünleri, unlu mamuller ve şekerleme başta olmak üzere et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri üreten, depolayan ve satışını yapan işletmelere ağırlık verilerek gıda işletmelerinde gerekli hijyen tedbirlerinin alınması, son tüketim tarihi yönünde uyarılarda bulundu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, tüketici bilincinin giderek arttığı Çankırı'da Alo Gıda 174 hattına gelen ihbar ve şikayetler ile halkın denetimlere katkı sağladığını ifade ederek denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere yasal işlem uygulanacağını söyledi. - ÇANKIRI