Çankırı'da Spor Şöleni - Son Dakika
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Çankırı'da Spor Şöleni

Çankırı\'da Spor Şöleni
29.06.2026 18:49
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Çankırı'da Gençlik ve Spor Teşkilatı'nın 88. yıl dönümünde, gençlerin spor gösterileri yapıldı.

Çankırı'da Gençlik ve Spor Teşkilatı'nın 88'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte gençler ve çocuklar, judo, boks, jimnastik, halk oyunları gibi çeşitli gösterileriyle vatandaşları hayran bıraktı.

Gençlik ve Spor Teşkilatı'nın temellerinin atılmasının 88'inci yıl dönümü dolayısıyla Çankırı'da gerçekleştirilen etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu. Hasan Fehmi Gökşen Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklar ve genç sporcular tarafından çeşitli gösteriler sergilendi. Judo, boks, jimnastik, halk oyunları gibi çeşitli gösteriler vatandaşlardan alkış topladı.

Programda günün anlam ve önemine binaen konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak, "29 Haziran Spor Genel Müdürlüğümüzün kuruluş günü olarak kutlanmakta olup, bugün burada GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor okullarının açılışını yapmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Spor Genel Müdürlüğümüzün kuruluş amaçları tüm vatandaşlarımızın spor yapmalarını teminen kitle sporunun yaygınlaştırılmasını sağlamak, serbest zamanlarını, işi ve okul dışında geçiren gençliğin spor alanlarına ve faaliyetlerine yönlenmesini sağlamak, kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak,yetenekli, başarılı ve gelecek için ümit vadeden sporcuların tespiti ve seçilmesi yönünde çalışmalar yapmaktır.Bu amaç doğrultusunda, İl Müdürlüğümüz Atletizm,Basketbol, Badminton, Boks, Cimnastik, Futbol, Güreş, Judo,Kayak, Masa Tenisi, Voleybol ve Yüzme branşlarında GSBSpor Okulları ve Engelsiz Spor okullarımız açılmıştır. Açılan GSB spor okulları ve Engelsiz spor okullarımızda 37 Antrenör görevlendirilmiştir. Bugün itibariyle 2500 ü aşkın sporcu öğrenci müracaat etmiş olup kayıtlarımız halen devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

Programa protokol üyelere sporcular, aileler ve vatandaşlar katıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çankırı'da Spor Şöleni - Son Dakika

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