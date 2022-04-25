Çarşamba'da "Enderun Teravih ve Cumhur Müezzinliği" - Son Dakika
Üye Girişi

Çarşamba'da "Enderun Teravih ve Cumhur Müezzinliği"

25.04.2022 16:24
Çarşamba'da "Enderun Teravih ve Cumhur Müezzinliği"

Çarşamba Belediyesi Ramazan etkinlikleri kapsamında 28 Nisan Perşembe akşamı Abdullah Paşa Camisi'nde "Enderun Teravih ve Cumhur Müezzinliği" Çarşambalılarla buluşacak.

Çarşamba Belediyesi Ramazan etkinlikleri kapsamında 28 Nisan Perşembe akşamı Abdullah Paşa Camisi'nde "Enderun Teravih ve Cumhur Müezzinliği" Çarşambalılarla buluşacak.

Osmanlı döneminde uygulanan ezan, kamet, Kur'an-ı Kerim, ilahiler, kasideler ve duaların okunduğu Ramazan ayının geleneği "Enderun Usulü Teravih" Çarşamba'da yaşatılacak. Çarşamba Belediyesi, Mehmet Kemiksiz ve Enderun Hafızlar Topluluğu eşliğinde bu kadim geleneği sürdürecek. Enderun Teravih ve Cumhur Müezzinliği programı, 28 Nisan Perşembe akşamı Abdullah Paşa Camisi'nde gerçekleşecek.

Çarşamba Belediyesi'nin Ramazan programı bunlarla da sınırlı değil. 29 Nisan Cuma akşamı Abdullah Paşa Meydanı'nda 20.30'da çocuk etkinlikleri, 21.30'da ney eşliğinde semazen gösterisi, 22.00'de ise Türk tasavvuf müziği sanatçısı Mehmet Kemiksiz ve ekibinin tasavvuf müziği konseri vatandaşlarla buluşacak.

"Ramazan ruhunu ilçemizde yaşatıyoruz"

Ramazan ayının manevi havasını ilçede yaşattıklarını belirten Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Ramazan ayı boyunca birbirinden değerli isimleri ilçemizde ağırladık, birçok etkinlikle hemşehrilerimizle bir araya geldik ve gelmeye devam ediyoruz. Osmanlı döneminde uygulanan 'Enderun Usulü Teravih' geleneğini Çarşamba'da yaşatıyoruz. Çarşambamızın yetiştirdiği, Türkiye'nin ünlü tasavvuf müziği sanatçısı Mehmet Kemiksiz ve ekibini ilçemizde ağırlıyoruz. 28 Nisan Perşembe akşamı Abdullah Paşa Camisi'nde gerçekleşecek programımıza tüm hemşehrilerimizi bekleriz. Manevi duyguların yüksek olduğu güzel bir Ramazan ayı yaşıyoruz. 29 Nisan Cuma akşamı da Abdullah Paşa Meydanımızda birçok etkinliğimizle çocuklarımızın yüzlerini güldürecek; 21.30'da ney eşliğinde semazen gösterisi, 22.00'de ise Türk tasavvuf müziği sanatçısı Mehmet Kemiksiz ve ekibinin tasavvuf müziği konseri ile vatandaşlarımızla buluşacağız. Tüm hemşehrilerimizi programımıza bekleriz" dedi. - SAMSUN

Çarşamba'da Enderun Teravih ve Cumhur Müezzinliği
Çarşamba'da Enderun Teravih ve Cumhur Müezzinliği
Çarşamba'da Enderun Teravih ve Cumhur Müezzinliği

YORUMLAR
500
Gazze'de İftar Yapan Filistinliler Gazze'de İftar Yapan Filistinliler İzmitliler Halk İftarında Bir Araya Gelecek İzmitliler Halk İftarında Bir Araya Gelecek

Ramazan, Teravih, Osmanlı, Nisan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çarşamba'da 'Enderun Teravih ve Cumhur Müezzinliği' - Son Dakika


Son Dakika
16:34 Güvenlik gerekçesiyle organize suç örgütü lideri Adnan Oktar Edirne'den Erzurum'a sevk edildi!
16:28 Devrilen tırdaki bayram şekerleri ve çikolatalar yağmalandı! Sıkışan sürücü kimsenin umurunda olmadı
16:22 Yasak Elma'da bu akşam neler olacak? Ekin öldü mü?
16:00 Gören kolye sandı! Boynundaki suikast silahı çıktı!
15:52 Araba sürerken sosyal medyadan canlı yayın yaptı, kaza yapınca kaldırıldığı hastaneden kaçtı
15:48 Mehmet Ali Erbil'ın kızı Yasmin'den dekolteli "Yanık" pozu
15:48 Vladimir Putin'den "Batılı istihbarat servislerinin Rus gazetecilere planladığı suikastları önledik" iddiası
15:47 Üç Kuruş dizisinde bu akşam neler olacak? Kartal ile görüşmek isteyen misafir kim?
15:39 Bursa'da mahalleye düşen uçaktan ilk görüntüler geldi: Pilot ve yardımcısı hayatını kaybetti
15:35 Hakim'de bu akşam neler olacak? Cevdet, Gülbahar'la yaptığı anlaşmaya sadık kalacak mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 16:43:12. #1.13#
SON DAKİKA: Çarşamba'da "Enderun Teravih ve Cumhur Müezzinliği" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement