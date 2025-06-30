Çarşamba Havalimanı İsmine Vurgu - Son Dakika
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Çarşamba Havalimanı İsmine Vurgu

Çarşamba Havalimanı İsmine Vurgu
30.06.2025 12:01
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Özdemir, havalimanının isminin kullanılması gerektiğini ve modern bir terminal isteğini belirtti.

Samsun Çarşambalılar Derneği Başkanı Dt. Hüseyin Avni Özdemir, Samsun- Çarşamba Havalimanı'nın ismine yönelik açıklamalarda bulunarak, "Çarşamba isminin bilinçli ya da bilinçsiz şekilde zikredilmemesi doğru değildir. Havalimanı bu ilçenin topraklarında yer almakta ve bu gerçeklik görmezden gelinemez. Kentin kimliğini yansıtan, tematik, çevreci ve modern bir terminal yapılmalıdır" dedi.

Hüseyin Avni Özdemir, Samsun-Çarşamba Havalimanı'nın gelişimi ve ismiyle ilgili kamuoyunda zaman zaman gündeme gelen tartışmalara yönelik açıklama yaptı. Havalimanının adında "Çarşamba" isminin yer almasının coğrafi bir gerçeklik olduğunu vurgulayan Özdemir, bu ismin kullanımından özellikle kaçınılmasının düşündürücü olduğunu belirtti.

"Tematik, çevreci ve modern bir terminal yapılmalı"

Özdemir, "Samsun-Çarşamba Havalimanı ile ilgili belli aralıklarla özellikle havalimanının ismi konusunda bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde 'Çarşamba' isminin zikredilmemesinin doğru olmadığını düşünmekteyiz. Bizler Çarşambalılar Derneği olarak şehrimizin havalimanının çok daha geliştirilmesini istiyor hatta Samsun-Çarşamba Havalimanı için vizyoner bir çağrı yapmak istiyorum; bu kapsamda hava ulaşımının çok yoğun olduğu bu dönemde kentin kimliğini yansıtan, tematik, çevreci ve modern bir terminal yapılması gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.

Başkan Özdemir, ayrıca tramvay hattının havalimanına kadar uzatılması ve sürecin katılımcı bir yaklaşımla yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Başkan Özdemir, "Çarşamba Havalimanı'nın sık sık isminin değiştirilmek istenmesinin de oldukça manidar olduğunu belirtmek istiyorum. Çarşamba ilçesi tüm projelerde oldukça başarılı, tercih edilen ve sevilen bir ilçe olduğunu, yapılan ve kurulan işlerle kendinden söz ettirerek kanıtlamıştır. Çarşamba'nın önemli bir konumda olmasına Organize Sanayi Bölgesi, Makina Kimya Endüstrisi AŞ. (MKE), Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü'nde bulunan Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakülteleri de önemli katkılar sunmaktadır" diye konuştu.

Özdemir açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı:

"SAMSİAD tarafından havalimanı ile ilgili yapılan açıklamalarda havalimanından özellikle Samsun Havalimanı diye bahsedilmesi, Çarşamba ismini özellikle kullanmaktan kaçınmaları, bu şekilde demeç vermeleri ve bu durumun aralıklarla başkaları tarafından da dillendirilmesi Çarşamba isminden rahatsız olunduğunu açıkça göstermektedir. Havalimanı'nın adı 'Samsun-Çarşamba Havalimanı'dır. Havalimanı Çarşamba topraklarında yer almakta ve bu coğrafi gerçeklik değiştirilmek istenmemelidir." - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çarşamba Havalimanı İsmine Vurgu - Son Dakika

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