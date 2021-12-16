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Çat'tan Körfez'e kardeşlik ziyareti - Son Dakika

Çat'tan Körfez'e kardeşlik ziyareti

16.12.2021 11:58
Çat'tan Körfez'e kardeşlik ziyareti

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, kardeş belediye olan Çat Belediyesi'nin Başkanı Melik Yaşar ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, kardeş belediye olan Çat Belediyesi'nin Başkanı Melik Yaşar ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Erzurum Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Başkan Yardımcısı Bekir Sarıgül ve meclis üyeleri, Şener Söğüt'ü ziyaret etti. Kardeş belediyeyi ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Şener Söğüt, "Geçtiğimiz ay bizler sizi ziyaret etmiş, ilçede yaptığınız çalışmaları gezmiş, tarihi ve doğal güzellikleri de görme fırsatı yakalamıştık. Şimdi bizler sizi güzel ilçemizde ağırlıyoruz. Bizler de size ilçemizin, şehrimizin güzelliklerini tanıtacağız. Çat'ta yaptığımız ziyarette yaptığımız ziyarette önemli çalışmalarınızı gördük. Gerçekten özveriyle yürüttüğünüz çalışmalar var. Bunlar bizi mutlu etti. Kardeş belediye uygulamaları sadece belediyecilik anlamında değil, yöresel kültürün paylaşılması anlamına da geliyor. Eminim ilerleyen günlerde de güzel projelere birlikte imza atacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Körfez'in yeri ayrı"

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar da, Körfez'in Çatlılar için ayrı bir yeri olduğunu belirterek, "Öncelikle sizlere halkımızın çok çok selamı var. Körfezin bizde ayrı bir yeri var. Çat insanının ilk gurbet yeri Körfez oldu. Ben de ilk gurbete çıktığımda Körfez'e gelmiştim. Çat insanının ilk uğrak yeri. Aramızda güzel bir bağ var. Bundan sonraki süreçte de bu birlik ve beraberlik devam edecekti" dedi. - KOCAELİ

Çat'tan Körfez'e kardeşlik ziyareti
Çat'tan Körfez'e kardeşlik ziyareti
Çat'tan Körfez'e kardeşlik ziyareti

Çat Belediyesi, Şener Söğüt, Melik Yaşar, Körfez, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çat'tan Körfez'e kardeşlik ziyareti - Son Dakika


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