Çatak'ta çığ temizleme çalışmaları devam ediyor
VAN - Van'ın Çatak ilçesinde kara yoluna iki ayrı noktada düşen çığların kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.
Dün sabah saatlerinde Van-Çatak kara yolunda başlatılan çığ temizleme çalışmaları, bugün öğleden sonra tamamlandı. Bölgede çalışan iş makineleri, Çatak-Pervari kara yoluna düşen çığı da temizlemek üzere Kaçit Mahallesi'ne yönlendirildi. Çatak- Pervari kara yolunun Kaçit Mahallesi mevkiinde önceki akşam yola düşen çığ nedeniyle ulaşıma kapanan kara yolunda da çalışmalara başlandı.
Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Karayolları 11. Van Bölge Müdürü Demirhan Erol ve Van Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Onarım Daire Başkanlığı Çatak Şantiye Şefi Sıtkı İnal, çığ bölgesine giderek incelemelerde bulundu. Çatak-Pervari kara yoluna düşen kar kütlelerinin kısa sürede kaldırılarak yolun ulaşıma açılması hedefleniyor.
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Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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