Çatak İlçesinde Hayat Normale Döndü: Çatılardaki Buz Sarkıntıları İndiriliyor

Haber: İshak KARA

(VAN) - Çığ nedeniyle kapanan ve 2 gün önce ulaşımın tek şeritten sağlandığı Van'ın Çatak ilçesinde hayat normale döndü. Soğuk hava nedeniyle oluşan buz sarkıntıları ve çığ riskine karşı Çatak'ta itfaiye ekipleri, güvenlik önlemleri için çalışma yaptı.

Van'ın Çatak ilçesinde kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle binaların çatılarında oluşan buz sarkıntıları tehlike oluşturmaya başladı. Çatak İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, olası bir facianın önüne geçmek amacıyla ilçe genelinde buz sarkıntılarını indirme ve kırma çalışmalarına başladı. Özellikle çarşı merkezinde yürütülen çalışmalar sırasında belediye zabıta ekiplerince gerekli güvenlik önlemleri alınarak vatandaşların can ve mal güvenliği sağlandı.

Öte yandan, Adnan Menderes Mahallesi TOKİ yolunda çığ düşmeleri nedeniyle yaklaşık bir haftadır ulaşıma kapalı olan yol, yürütülen yoğun çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Çatak Belediye Eş Başkanları Gülten Baran ve Reşat Eraslan, Çatak İtfaiye Şefi Recep Şipal'den bilgi alarak itfaiye personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti ve görevlerinde kolaylıklar diledi.