Çatıya Sıkışan Güvercin İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Yerel

Çatıya sıkışan güvercini itfaiye ekibi kurtardı

HAKKARİ - Hakkari'de kanadı çatıya sıkışan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Hakkari- Van karayolunda bulunan bir akaryakıt istasyonu çatısında güvercinin sıkıştığını ve çırpınarak kurtulmaya çalıştığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye harekat eden Hakkari Belediyesi itfaiye ekipleri binanın çatısına çıkarak güvercini sıkıştığı yerde kurtarmayı başardı. Kurtarılan güvercin Hakkari Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim etti. Toplanan vatandaşlar ise itfaiye ekibine teşekkür etti.