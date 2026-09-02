Çavdarhisar Kaymakamı Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

Çavdarhisar Kaymakamı Sevde Nur Mantı, ilgili daire amirleriyle birlikte ilçede ikamet eden şehit ailelerini ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde şehit aileleriyle bir süre sohbet eden Kaymakam Sevde Nur Mantı, devletin ve milletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu ifade etti. Ziyaretlerin ardından aziz şehitlerin kabirlerini de ziyaret eden Kaymakam Mantı ve beraberindeki heyet, şehitler için dua etti.