Çavuşlu halkının çöp tepkisi devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Çavuşlu halkının çöp tepkisi devam ediyor

01.04.2022 21:52

Çavuşlu halkının çöp tepkisi devam ediyor Giresun'un Görele ilçesine bağlı Çavuşlu Beldesi sakinleri, beldelerinde bulunan Katı Atık Bertaraf Tesisi ile ilgili tesis yetkililerinin "Çevreye Duyarlı Tesis" başlıklı açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını ileri sürerek tepki gösterdiler.

Çavuşlu halkının çöp tepkisi devam ediyor

GİRESUN - Giresun'un Görele ilçesine bağlı Çavuşlu Beldesi sakinleri, beldelerinde bulunan Katı Atık Bertaraf Tesisi ile ilgili tesis yetkililerinin "Çevreye Duyarlı Tesis" başlıklı açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını ileri sürerek tepki gösterdiler.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Çavuşlu Beldesi Merkez Mahalle Muhtarı Selim Hamzaoğlu, "Çavuşlu Beldemizde bulunan Katı Atık Bertaraf Tesisi ile ilgili tesis yetkilileri geçtiğimiz günlerde basında "Çevreye Duyarlı Tesis" diye yaptıkları açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Her haliyle burada bir çevre katliamı yaşanmaktadır. Beldemiz yaşanmaz hale gelmiştir. Tesisten kaynaklı sızıntı suları çözülmüş değil ve koku halen devam ediyor. Çevreye ve Çavuşlu halkına çok büyük zarar veriyor. Çavuşlu halkı içme suyunu taşıma ile karşılamaya devam ediyor. Tesis yetkilileri çöp tesisinden elektrik üreterek 5 bin 500 haneye elektrik verdiklerini çevreye ve doğaya herhangi bir zarar vermediklerini açıklıyorlar. Burada kamuoyunu yanıltıyorlar. Bu tesiste iki yıl önce elektrik üretilmesi için ihale edildi ancak biz üretilen elektriği değil çöpün çevreye hala zarar vermeye devam ettiğini görüyoruz. Çavuşlu'daki sıkıntıyı çözmüş değil çevreye doğaya hala zarar vermeye devam ediyorlar" dedi.

"Elektrik üretilirken, çevremizin kirletilmesine göz mü yumalım?"

Beldede esnaflık yapan Eyüp Özdemir ise, "Kaç senedir bu çöp davasından çektiğimiz çileyi ancak biz biliriz. Bu konuda Çavuşlu Beldemizin sesini duyan olmadı. Zaman zaman gelen bakanlarımız, milletvekillerimiz bizlere umut verdi her defasında gördükleri karşısında bu sorunun çözülmesi gerektiğini söyledi ve talimat verdi. Geldiğimiz noktada ise, bir sonuca ulaşmadığı ortadadır. Bir beldeyi yaşanmaz hale getiren çöp tesisini şirin göstermek, faydalı olduğunu anlatmak için üretim yapılıyormuş gibi açıklamalar yapılıyor. Sormak isterim yıllarca da Giresun Aksu mevkiine çöp döküldü orada niye elektrik üretilmedi. Elektrik üretiliyor, üretilecek diye kamuoyunu yanıltmaya kimsenin hakkı yoktur. Burada biz çöp tesisinin yerinin uygun olmadığını savunuyoruz ve karşıyız. Bir tarafta elektrik üretiliyor denilirken, diğer tarafta içme sularımızın, çevremizin kirletilmesine göz mü yumulmalıdır" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Çavuşlu halkının çöp tepkisi devam ediyor
Çavuşlu halkının çöp tepkisi devam ediyor
Çavuşlu halkının çöp tepkisi devam ediyor

YORUMLAR
500
Giresun'da 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı Giresun'da 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı Hayvanlarının peşinden dereye girerek akıntıya kapılan kişi kendi çabasıyla kurtuldu Hayvanlarının peşinden dereye girerek akıntıya kapılan kişi kendi çabasıyla kurtuldu

Giresun, Çavuşlu, Görele, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çavuşlu halkının çöp tepkisi devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
21:54 Ethem Sancak'ın istifasını verdiği iddia edildi!
21:49 Beşiktaş taraftarı, Vodafone Park'a akın etti!
21:28 Sevim Emre, Cüneyt Arkın'ın kitaplarını toplattırmaktan vazgeçtiğini ifade etti
21:09 Messi'yi gönderecek olan PSG, daha bomba bir transfer yapıyor
21:02 OGM, hafta sonu için "Orman yangını riskimiz yüksek" uyarısında bulundu!
20:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşların Ramazan-ı şerifini tebrik etti: Hayırlı Ramazanlar
20:27 2022 Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu!
20:25 Yemen hükümeti ve Husiler anlaştı! 2 aylık ateşkes yapılacak
20:15 Nisan ayının ilk günü koronavirüs nedeniyle 45 kişi vefat etti, 13 bin 367 yeni vaka tespit edildi
20:14 Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım doluluk oranları Omicron öncesine göre üçte bire indi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 22:04:12. #1.12#
SON DAKİKA: Çavuşlu halkının çöp tepkisi devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement