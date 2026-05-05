Çaycuma\'da Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı

Çaycuma'da bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen toplantı, Çaycuma ilçe Kaymakamı Adem Kaya başkanlığında yapıldı. Toplantıya ilgili kurum amirleri ve paydaşlar katıldı.

Toplantıda bağımlılıkla mücadele kapsamında ilçede yürütülen çalışmalar ele alınırken, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve alınacak yeni önlemler değerlendirildi. Özellikle gençlerin bağımlılık riskinden korunmasına yönelik farkındalık faaliyetlerinin artırılması, risk faktörlerinin azaltılması ve mücadelede uygulanacak etkin stratejiler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Adem Kaya, bağımlılıkla mücadelenin toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğinin bu süreçte büyük önem taşıdığını vurguladı. - ZONGULDAK