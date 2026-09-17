Çaycuma\'da \'Durma, İster Bisikletinle İster Yaya\' etkinliği düzenlendi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında sağlıklı yaşam ve çevre dostu ulaşım konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş ve bisiklet etkinliği düzenlendi.

Çaycuma Belediyesi tarafından "Durma, İster Bisikletinle İster Yaya" temasıyla gerçekleştirilen etkinliğe, Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, vatandaşlar, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile bisiklet ve spor tutkunları katıldı.

Etkinlik kapsamında katılımcılar yürüyüş yaptı ve bisiklet sürdü.

Sağlıklı yaşamın teşvik edilmesi ve ulaşımda çevre dostu alternatiflerin yaygınlaştırılmasına dikkat çekilen etkinlikte, bisiklet ve yaya ulaşımının günlük yaşamda daha fazla kullanılması konusunda farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Etkinlik, katılımcıların birlikte gerçekleştirdiği yürüyüş ve bisiklet sürüşünün ardından sona erdi.