Çaycuma'da Mont Olayı: İade ve Linç - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çaycuma'da Mont Olayı: İade ve Linç

Çaycuma\'da Mont Olayı: İade ve Linç

Yaşlı kadın montu alıp gitti, sonra iade etti. İşyeri sahibi sosyal medyada linç edildi.

30.10.2024 13:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde geçtiğimiz günlerde bir mağazanın önündeki askıda satışa sunulan montu eline alan yaşlı bir kadın; güvenlik kamerasına aldırış etmeden uzaklaştı. Olayın kamuoyunda paylaşılması üzerine işyeri sahibi montun bir müddet sonra geri getirildiğini ifade ederek "Mont iade edildikten sonra şikayetimden vazgeçtim ancak bu kez de sosyal medyadan adeta linç edildim" dedi.

Olay, geçen hafta ilçenin Ömer Kalaycı Caddesi üzerinde kalan bir butik mağazasında meydana geldi. Berika Miyanyedi'ye ait olan butik mağazasının önünde yaşanan olayda yaşlı bir kadın reyonda asılı bulunan montu güvenlik kameralarına rağmen alarak kayıplara karıştı. İşyeri sahibi Miyanyedi, polise şikayete bulundu. Olayın kamuoyunda paylaşılması üzerine mont işyeri sahibi Miyanyedi'ye teslim edildi.

Berika Miyanyedi ise polise giderek şikayetini geri çekti. Bu kez de sosyal medyada bazı kişilerin doğru olmayan paylaşımları nedeniyle mağduriyet yaşadığını anlatan Miyanyedi şöyle dedi:

"Geçtiğimiz Salı günü işyerimden mont çalınmıştı. Yapılan haberler üzerine mont bana geri teslim edildi. Mont bana teslim edildikten sonra bende bu konudaki şikayetimi geri çektim. Sosyal medyada bu konu hakkında çok doğru olmayan paylaşımlar döndü. Sosyal medya üzerinde çok fazla linç yedim. Bu yalan paylaşımları gururuma yediremediğim için açıklama yapma gereği duydum. Mont için 1 TL dahi bir para almadım. Zaten amacım para almak ve reklam yapmak değildi. Malımı geri almaktı. Ama, sanki bunların aksine yapıyormuşum gibi bir takım linçlere maruz kaldım. Bunu benim canımı sıktı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar ile yorumlar doğru değil. O yüzden bu tür paylaşımları görenler paylaşım yapanlara itibar etmesin." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sosyal Medya, zonguldak, Güvenlik, Çaycuma, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yerel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çaycuma'da Mont Olayı: İade ve Linç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:54 İnsanlık dışı zulüm Onlarca kişiyi çırılçıplak saatlerce soğukta beklettiler İnsanlık dışı zulüm! Onlarca kişiyi çırılçıplak saatlerce soğukta beklettiler
16:49 Oğlunu ve eşini öldüren adam, aynı silahla intihar etti Oğlunu ve eşini öldüren adam, aynı silahla intihar etti
16:17 Kerem Kınık’ın kızının yargılandığı davada adliye karıştı Kerem Kınık'ın kızının yargılandığı davada adliye karıştı
16:13 Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım: İsrail ile savaşacağız, direniş ruhumuz bitmeyecek Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım: İsrail ile savaşacağız, direniş ruhumuz bitmeyecek
14:51 CHP lideri Özel’den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde CHP lideri Özel'den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde
09:47 Otomotiv savaşları kızışacak Avrupa’dan Çin karşıtı hamle Otomotiv savaşları kızışacak! Avrupa'dan Çin karşıtı hamle
09:40 Japonya’da uygunsuz kıyafetlerle seçim çalışması yürüten kadınlar tepki çekti Japonya'da uygunsuz kıyafetlerle seçim çalışması yürüten kadınlar tepki çekti
09:32 Les Ottomans Hotel, Galatasaray’dan Beşiktaş’a geçti Les Ottomans Hotel, Galatasaray'dan Beşiktaş'a geçti
09:31 Hindistan’da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı Hindistan'da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
09:24 Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı Başsavcılıktan açıklama var Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı? Başsavcılıktan açıklama var
09:16 Ronaldo’nun kaçan penaltısı Al Nassr’ı kupadan etti Ronaldo'nun kaçan penaltısı Al Nassr'ı kupadan etti
08:42 Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı
08:29 Celal Şengör, ABD ve İsrail’in Türkiye planını açıkladı: Doğu Anadolu’daki suyun peşindeler Celal Şengör, ABD ve İsrail'in Türkiye planını açıkladı: Doğu Anadolu'daki suyun peşindeler
08:00 İmamoğlu’nun Yenikapı’daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti İmamoğlu'nun Yenikapı'daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti
07:34 Yusuf Dikeç’in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı Yusuf Dikeç'in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 17:52:10. #1.11#
SON DAKİKA: Çaycuma'da Mont Olayı: İade ve Linç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.