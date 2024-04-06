Çaycuma Köprüsü Faciası 12. Yılda Dualarla Anıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçe girişindeki köprünün çökmesi sonucu hayatını kaybedenler 12. yılda dualarla anıldı.
6 Nisan 2012 tarihinde Çaycuma ilçesi girişindeki köprü çökmüş minibüs ve yaya olarak köprüyü kullananlar Filyos Nehri'ne düşmüştü.
Olayın üzerinden 12 yıl geçmesine rağmen halen 4 kişinin cesedine ulaşılamadı. Köprü faciasının yıldönümünde anma töreni düzenlendi.
Törene Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Cengiz, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'nın yanı sıra protokol üyeleri ve aileler katıldı.
Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından dualar edildi. Protokol üyeleri nehre karanfil bıraktı.
Facianın 19. gününde cansız bedenine ulaşılan Hayriye Güner'in teyzesi Hatice Verim 12 yıl geçmesine rağmen acılarının taze olduğunu söyledi. Verim, "Kız kardeşimin kızı yeğenimin burada 19. gün sonra cesedi bulunmuştu. Acımız hala taze. Annesi bu gün hasta olduğu için buraya gelemedi" dedi. - ZONGULDAK
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