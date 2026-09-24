Araç satanları dolandıran 15 şüpheli Çorum merkezli operasyonda tutuklandı

Kendilerini alıcı ve "noter görevlisi" olarak tanıtıp "güvenli ödeme sistemi" yalanıyla araç satanları dolandıran şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internet siteleri üzerinden araçlarını satmak için ilan yayınlayan vatandaşları arayan dolandırıcıların noter üzerinden para göndermek istediklerini söyledikleri ve daha sonra kendisini noter olarak tanıtan şüphelilerin hileli yöntemlerle vatandaşları kandırdıklarını tespit etti. Konuyla ilgili başlatılan incelemede, şahısların ilan sahiplerine "güvenli ödeme" yöntemiyle kapora göndereceklerini belirtip daha sonra hileli yöntemlerle dolandırıldığı belirlendi. Şüphelilerin 55 ilde nitelikli kapora dolandırıcılığı olayını gerçekleştirdikleri anlaşıldı.

Çorum merkezli Mersin, İzmir ve Adana'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından Çorum Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden

D.Y.G., S.K.P., B.A., M.S., V.A., B.T., D.Ş., D.Ç., E.A., M.A.K., S.A., Y.S., B.A.A., B.C. ve Ö.S. tutuklanırken, K.Ç., B.Ç., Ç.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.