Çaycuma\'nın Vuruşu: Zonguldak Birinciliği

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Zonguldak'ta okul sporları kapsamında düzenlenen güreş müsabakalarında Çaycuma'ya birincilik geldi.

Nuran-Celal Gülşen MTAL Lisesi öğrencisi rakibini tek hamlede minderde tuş etmeyi başardı. 28 Kasım tarihinde Zonguldak'ta düzenlenen okul sporları güreş müsabakaları tamamlandı. Çaycuma ilçesinde bulunan Nuran-Celal Gülşen Mesleki Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) 11/A sınıfı öğrencisi Hüseyin Efe Aktaş, düzenlenen güreş müsabakasından başarı elde etti. İl merkezinde düzenlenen final müsabakasında A Serbest Stil kategorisinde yer alan Hüseyin Efe Aktaş, rakibini bir hamlede tuş etti ve minderde başarı kazandı.

Hüseyin Efe Aktaş, güreş müsabakasından Zonguldak birinciliği elde etti ve Çaycuma'ya başarı kazandırdı. - ZONGULDAK