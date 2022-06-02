Çayırova Belediyesi'nin haziran ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Çayırova Belediyesi'nin haziran ayı meclis toplantısı yapıldı

02.06.2022 11:43
Çayırova Belediyesi'nin haziran ayı meclis toplantısı yapıldı

Çayırova Belediyesi'nin haziran ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Çayırova Belediyesi'nin haziran ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin başkanlığında, belediye kültür salonunda gerçekleşen toplantı, yoklama ve bir önceki meclise ait karar özetlerinin okunmasıyla başladı. Gündem dışı konuşmaların ardından gündem maddelerine geçildi. Gündemin 1,2 ve 4. maddelerinin oy birliği ve 5. maddenin oy çokluğu ile kabul edildiği meclis toplantısında, gündemin 3.maddesi olan Emek Mahallesi 18. Sokakta yapılan parka isim verilmesi ile ilgili teklif Hukuk Dilekçe Tetkik ve İsimlendirme Komisyonuna havale edildi. Gündem maddelerinin oylanmasının ardından haziran ayı meclis toplantısı sona erdi.

Temmuz ayı meclis toplantısı 1 Temmuz Cuma günü saat 15.00'da yapılacak. - KOCAELİ

Çayırova Belediyesi'nin haziran ayı meclis toplantısı yapıldı
Çayırova Belediyesi'nin haziran ayı meclis toplantısı yapıldı
Çayırova Belediyesi'nin haziran ayı meclis toplantısı yapıldı

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Kaynak: İHA

Bünyamin Çiftçi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çayırova Belediyesi'nin haziran ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika


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