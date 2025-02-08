Çayırova\'da e-İmar Uygulaması Başlatıldı

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Çayırova'da vatandaşlar, e-İmar uygulaması ile belediyeye gitmeden evrak beyanında bulunma ve evrak teslim alma imkanı bulacak.

İlçe sakinlerinin belediyedeki işlerini daha kolay ve hızlı şekilde yapabilmesi adına, dijital belediyecilik alanında birçok çalışma yapan Çayırova Belediyesi, e-İmar uygulamasını hizmete alıyor. Çayırova Belediyesi, bugüne kadar 'İnşaat projelerinin dijital ortamda incelenmesi, dijital arşiv, e-belediye ve Whatsapp Çözüm hattı' uygulamalarını hayata geçirmişti. Bu bağlamda Çayırovalıların işlerini kolaylaştıracak uygulamalardan bir yenisi daha hizmete alınıyor. Çayırova Belediyesi internet sitesi üzerinden yapılacak e-İmar başvurularıyla, imar durumu belgesi almak çok kolay hale gelecek. Çayırovalılar, belediyeye gelmeye gerek duymadan ilgili bilgilerle imar durumu belgesi başvurularını online olarak yapıp, belgelerini e-imzalı şekilde alabilecek.

Hizmete alınacak bu uygulama sayesinde, vatandaşlara büyük bir kolaylık sağlanırken, belediyeye gelmeden evrak beyanında bulunma ve evrak teslim alma imkanı sunulacak. Evrak işleyiş sürecinin daha şeffaf şekilde yürütülmesine de imkan sunacak olan e-İmar uygulamasıyla birlikte kağıt israfının da önüne geçilecek. - KOCAELİ