Çayırova'da Minik Öğrencilerden Cumhuriyet Bayramı Coşkusu - Son Dakika
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Çayırova'da Minik Öğrencilerden Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Çayırova\'da Minik Öğrencilerden Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Çayırova'da minik öğrenciler, Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla düzenledikleri özel gösterilerle büyük beğeni topladı. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, etkinlikte çocukların milli değerlere olan katkısına vurgu yaptı.

29.10.2024 10:21  Güncelleme: 10:22
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Çayırova'da minik öğrenciler, Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla özel gösteri düzenledi. Miniklerin hazırladığı gösteriler, büyük beğeni topladı.

Çayırova Belediyesi'nin Çocuk Kulüpleri'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı. çocuk kulüplerinde düzenlenen törenlerde, Çayırovalı minikler, Cumhuriyet Bayramı'na özel hazırladıkları gösterileri sergiledi. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova Belediyesi Kültür Merkezi'nde öğrencilerinin hazırladığı programı yerinde takip etti. Programa Başkan Çiftçi'nin yanı sıra çok sayıda veli de katılım gösterdi. Programda konuşan Başkan Çiftçi, "Bizler Çayırova Belediyesi olarak, okul öncesinden önce başlamak suretiyle bütün yavrularımızla birlikte önemli bir yol yürüyoruz. Onların milli ve manevi değerlerle donatılması için gayret gösteriyoruz. Biz Cumhuriyetimizi çok önemsiyoruz. Cumhuriyetimiz sayesinde dimdik ayaktayız. Bu vesile ile bize bu Cumhuriyeti emanet eden başta Atatürk'e ve bütün ecdadımıza teşekkür ediyoruz. Demokrasinin, özgürlüğün en güzel şekliyle yaşandığı ülkemizin, yönetim şeklinin Cumhuriyet olmasından dolayı ne kadar şükretsek azdır. Bu sene 101. yılını hep birlikte kutlayacağız, nice yüzlerce yıllarını kutlamayı rabbim bizlere nasip etsin. Bizler Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacağız" dedi. Programda, minik Çayırovalıların hazırladığı gösteriler ilgiyle takip edilirken, etkinlik günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çayırova'da Minik Öğrencilerden Cumhuriyet Bayramı Coşkusu - Son Dakika

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