Çayırova\'da YKS Hazırlık İçin Kütüphaneler 7/24 Açık

Çayırova'da YKS'ye hazırlanan gençler için kütüphaneler, sınava kadar 7 gün 24 saat hizmet verecek.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, YKS hazırlık sürecinde olan gençlere müjdeyi duyurdu. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin ilçeye kazandırdığı Akse Kitap Kahve ve İlçe Halk Kütüphanesi ile Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve ve İlçe Halk Kütüphanesi, 21 Haziran Cumartesi ve 22 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na kadar, ilçedeki kütüphanelerin 7 gün 24 saat esasıyla hizmet vereceğini duyurdu.

Öğrenciler, kütüphanelerin sınava kadar 7/24 açık olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken, kendilerine böyle bir imkanı sunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'ye teşekkür etti. - KOCAELİ