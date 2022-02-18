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Çayırovalı kadınlara hizmetler anlatıldı - Son Dakika

Çayırovalı kadınlara hizmetler anlatıldı

18.02.2022 11:39
Çayırovalı kadınlara hizmetler anlatıldı

Kadınlarla bir araya gelen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, hizmetler ve devam eden projelere ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Kadınlarla bir araya gelen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, hizmetler ve devam eden projelere ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Necmettin Kültür Merkezinde düzenlenen programda İletişim uzmanı Şaban Kızıldağ'ın sunumundan sonra sahneye çıkan ve slayt eşliğinde sunum yapan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Yaklaşık 3 sene önce sizlerin destekleriyle bu göreve geldik. 3 senede neler yaptık ve neler yapıyoruz sizlerle paylaşacağım. İşin özü sevmektir. Çayırova'mızı seviyoruz hayaller kurarak çalışıyoruz" dedi.

Projelerinde kente kimlik kazandırmak için büyük bir çaba sarf ettiklerini; bu kapsamda hastane, meydan, bilgi evi, kültür evi, kitap kahveler gibi birçok önemli çalışmayı başlattıklarını belirten Başkan Çiftçi, "Birçoğumuz farklı şehirlerden Çayırova'ya gelip buraya yerleştik. Artık burası da bizim memleketimiz. Çayırova'yı seviyoruz. Çayırova'yı daha da güzel bir kent yapmak için emek veriyoruz. Çayırova'yı sevince daha da gönülden çalışıyoruz" diye konuştu. - KOCAELİ

Çayırovalı kadınlara hizmetler anlatıldı
Çayırovalı kadınlara hizmetler anlatıldı
Çayırovalı kadınlara hizmetler anlatıldı

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Bünyamin Çiftçi, Şaban Kızıldağ, Çiftçi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çayırovalı kadınlara hizmetler anlatıldı - Son Dakika


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