ÇAYKUR'a Usulsüzlük İddiaları

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR), iştiraki olan ÇAYTAŞ üzerinden gerçekleştirdiği 31 bin 500 tonluk kuru çay satışı, "teminatsız işlem", "hayali fatura" ve "kamu zararı" iddialarıyla gündeme geldi. Muhalefet ve bazı siyasi temsilcilerin usulsüzlük yapıldığı yönündeki iddialarına karşılık, ÇAYKUR yönetimi işlemlerin ticari mevzuata ve kurum stratejilerine uygun olarak yürütüldüğünü açıkladı.

Çaytaş Tarım Ürünleri Pazarlama A.Ş. (ÇAYTAŞ) üzerine yapılan dev satışla ilgili iddialar ilk olarak MHP Rize İl Başkanı İhsan Alkan tarafından geçen ay düzenlenen basın toplantısında dile getirilmişti. Alkan, kurumun üretim ve satış rakamları arasında çelişkiler olduğunu ileri sürerek, satışı yapılan 31 bin tonluk farkın ve çöp çayların işlenme süreçlerinin kamuoyuna açıklanması gerektiğini savunmuş ve fiktif (hayali) fatura kesilmiş olabileceği şüphesini aktarmıştı.

Kurum içi yazışmalara ve belgelere dayandırılan iddialara göre ÇAYKUR Yönetim Kurulu'nun 22 Aralık 2025 tarihli kararıyla 31 bin 500 ton çayın ÇAYTAŞ'a satışı onaylandı. Satışı yapılan ürünlerin depolardan fiziki çıkışının yapılmadığı, işlemin 2025 yılı mali bilançosunu karlı göstermek amacıyla sadece kağıt üzerinde gerçekleştirildiği öne sürüldü. 2026 yılının ilk beş ayına ait iç yazışmalarda, ÇAYTAŞ'tan zamanında tahsilat yapılamadığı ve bayilerin banka teminat mektubu sunmakta geciktiği iddia edildi. Kurumun bayilere sürekli olarak (8 Nisan, 22 Nisan ve 21 Mayıs 2026 tarihli kararlarla) ek süreler tanıdği belirtildi. ÇAYKUR Pazarlama Dairesi Başkanlığı'nın 22 Mayıs 2026 tarihli yazısıyla, bu satışlar için bayilere 2026 yılı zamlarının yansıtılmaması talimatı verildiği, bu durumun kamu geliri kaybına yol açtığı iddia edildi.

ÇAYKUR: "USULSÜZLÜK YOK"

ANKA Haber Ajansı'nın kamu zararı iddiasını hatırlattığı ÇAYKUR yetkilileri ise operasyonun tamamen yasal ve ticari kurallara uygun olduğunu belirterek usulsüzlük iddiaları reddetti. Yetkililer konuya ilişkin, şu bilgileri paylaştı:

"ÇAYKUR dahil 156 bayinin yer aldığı ÇAYTAŞ'a 2025 yılında 31 bin 500 ton çay sattığımız doğrudur. Ancak biz çayı doğrudan bayilere değil, ana distribütöre satıyoruz; diğer bayiler ürünlerini bu merkez üzerinden temin etmektedir. Bu yöntem sayesinde ÇAYKUR'un yüzde 45 olan pazar payını yüzde 50'ye çıkarmayı başardık. 31 bin 500 ton çayın teminat alınmadan satıldığı yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. Böyle bir uygulama suçtur. Böyle bir durum söz konusu olamaz. 2025 yılında satılan 31 bin 500 ton kuru çayın 4 bin 286 tonu henüz satılamamış ve stoklarımızda bulunmaktadır. Süreç şu şekilde işlemektedir: Çay satın alma talebinde bulunan firmalara, nakit ödeme ya da teminat şartlarını yerine getirmeleri gerektiği bildirilir. Bu şartlar sağlanmadığında firmalara 15 günlük ek süre tanınır ve bu süre içinde alım yapılması halinde fiyat farkı uygulanmaz. Biz yeniden verdiğimiz süreler bahse konu yazışmalarda yer aldı ve bu ayın 11'nde süre doluyor. Sattığımız çayların firmalar tarafından teslim alınmadığı ve depolarımızda bekletildiği yönündeki iddialar da gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü satış sonrası 15 gün içinde ürünlerini teslim almayan firmalara yüzde 15 oranında gecikme farkı uygulanmaktadır."