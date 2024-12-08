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Çekerek'te kartpostallık sis manzarası

YOZGAT - Yozgat'ın Çekerek ilçesinde sabahın erken saatlerinde sis etkili oldu.

Hava sıcaklığının düşük seyrettiği sabah saatlerinde etkili olan sis adeta buluttan bir deniz gibi şehrin dört bir yanını bürüdü. Şehir merkezinde eşsiz doğa manzaraları görüntülendi. Trafikte sürücülerin görüş mesafesini azaltsa da sis manzarası şehre masalsı bir hava kattı. Tepelerin üstü pamuksu bir doku hissi veren tabakayla kaplandı. Yüksek noktalardan daha net biçimde görünen sisli hava görenlere 'tam bir kış havası' dedirtti.