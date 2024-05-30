Çekmeköy Belediye Başkanı 15 Yıldır Çözüm Bekleyen Yol Sorununu 3 Günde Çözdü - Son Dakika
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Çekmeköy Belediye Başkanı 15 Yıldır Çözüm Bekleyen Yol Sorununu 3 Günde Çözdü

Çekmeköy Belediye Başkanı 15 Yıldır Çözüm Bekleyen Yol Sorununu 3 Günde Çözdü

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Çatalmeşe ve Alemdağ Mahallesi'nde gerçekleşen 'Halkın Buluşmasında' dile getirilen 15 yıldır çözüm bekleyen yol sorununu 3 günde çözdü. Başkan Çerkez, vatandaşların taleplerine hızlı ve kalıcı çözümler üretmeye devam ediyor.

30.05.2024 10:38  Güncelleme: 10:43
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Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Çatalmeşe ve Alemdağ Mahallesi'nde gerçekleşen "Halkın Buluşmasında" dile getirilen 15 yıldır çözüm bekleyen yol sorununu 3 günde çözdü.

Göreve geldiği ilk andan itibaren vatandaş ve çözüm odaklı belediyeciliği ön planda tutan Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, yaptığı mahalle buluşmalarının ardından vatandaşlardan gelen taleplere de hızlı ve kalıcı çözümler üretiyor. Alemdağ-Çatalmeşe, "Halkın Buluşmasında" mahalle sakinlerinden gelen talepleri not alan Başkan Çerkez, vatandaşların 15 yıldır çözüm beklendiğini belirttiği Cevizlik Sokağa ve 130. Sokağa yol açılmasının yasal prosedürlerini tamamlayıp 3 günde çözüme kavuşturdu.

Başkan Çerkez halk buluşmasında iletilen sorunları yerinde çözmeye devam ediyor

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez yaptığı konuşmada şunları ifade etti: "Cevizlik Sokak ve 130. Sokaktaki yolun açık olmadığı bizlere yatığımız Halk Buluşmalarında iletildi. Bu problem yaklaşık 15 yıldır devam ediyormuş. Mahalle sakinleri tarafından kapalı olan yol ile alakalı yolun açılması için defalarca dilekçe verilmiş. Biz de yerinde tahkik ettik ve mevcut durumu görmek istedik. Yaptığımız çalışma ile yol, bugün bütün Alemdağ Mahalle halkının hizmetine açılıyor. Mühim olan insanların problemlerini yerinde dinleyip onlara çözüm üretmek. Halkın gününde iletilen sorunları çözmek için buraya geldik. Açılmaz denilen yolu kısa bir sürede hizmete açtık. Artık bu yol tüm Alemdağ Mahallesi'ne ve Çekmeköy'e hizmet verecek".

Muhtar: "Mahalle sakinleri rahatladı"

Alemdağ Mahalle Muhtarı Cengiz Yıldız ise "İmar uygulamasının olduğu yer mahallemizde bir problem haline gelmişti. Belediyemiz buradaki büyük problemi aştı, küçük detaylar kaldı. Yol açılmasıyla insanlar rahatladı" dedi.

Mahalle sakinleri: "Orhan Çerkez herkesin başkanı"

Alemdağ Mahallesi İlim Caddesi'nde otuz yıllık ikamet eden Şaban Karaaslan ise açılan yol çalışması için şunları dile getirdi: "Ben Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'e teşekkür ediyorum. Halkın buluşmasında bana söz hakkı gelmişti. Ben de problemimizi 'Halk Buluşmasında' dile getirdim. Başkanımız da sağ olsun bizi dinledi. 10-15 yıldır burası bu şekilde kapalıydı. İsteyince her şey oluyor. Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez herkesin başkanı olduğu gösterdi. Belediye Başkanı Orhan Çerkez'e çok teşekkür ediyoruz, kendisine minnettarız. Biz, nasıl bir çocuğa şeker verirsin de çocuk sevinir aynen öyle sevindik. Duygularımı anlatamam. Her taraf açıldı mahalleye güzellik, ferahlık geldi". - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çekmeköy Belediye Başkanı 15 Yıldır Çözüm Bekleyen Yol Sorununu 3 Günde Çözdü - Son Dakika

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