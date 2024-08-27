Çekmeköy Belediyesi, İlçedeki İlkokul Öğrencilerine Fındık Dağıtacak - Son Dakika
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Çekmeköy Belediyesi, İlçedeki İlkokul Öğrencilerine Fındık Dağıtacak

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Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, ilçeli üreticilerinden alınacak fındıkların ilçedeki ilkokullarda dağıtılacağını duyurdu. İlk etapta yaklaşık 10 ton fındığın dağıtılacağı proje, 2024-2025 eğitim öğretim döneminin ilk aylarında hayata geçecek.

27.08.2024 11:31  Güncelleme: 12:27
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(İSTANBUL) - Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, ilçeli üreticilerinden alınacak fındıkların ilçedeki ilkokullarda dağıtılacağını duyurdu. İlk etapta yaklaşık 10 ton fındığın dağıtılacağı proje, 2024-2025 eğitim öğretim döneminin ilk aylarında hayata geçecek.

Başkan Çerkez, 31 Mart öncesi seçim kampanyası sırasında verdiği sözü yerine getirdi. Çekmeköy'de ikamet eden ve memleketinde de fındık üreticiliği yapan Çekmeköylülerden temin edilecek fındıklar, ilçedeki 22 ilkokulda yaklaşık 14 bin öğrenciye ulaşacak.

Çekmeköy'de oturan Ordulu ve Giresunlu vatandaşların fındıklarını alıp, ilçede eğitim gören öğrencilerin beslenme çantalarına koyacaklarını belirten Başkan Çerkez, "Giresun'da fındık bahçelerini gezip, gerekli bağlantıları yaptık. İlçemizde oturan komşularımızın fındıklarını almak için girişimlere başladık. Bu kapsamda ilk etapta yaklaşık 10 ton fındık üreticiden alınarak çocukların beslenme çantalarında yerini alacak. Çekmeköy'ün, Türkiye'nin geleceği çocuklarımız için ne yapsak az. Seçim döneminde verdiğimiz bir sözü daha yerine getirdik" diye konuştu.

Başkan Çerkez, üreticileri ziyaret etti

Okullarda fındık dağıtımı projesi öncesinde Karadeniz'de üretim bölgesini de ziyaret eden Çerkez, projeyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Çekmeköy'de yaşayan Ordu ve Giresunlu hemşehrilerimin fındıklarını alıp, öğrencilerimizin beslenme çantasına koyacağım sözünü vermiştim. Hafta sonu Giresun ve Ordulu hemşehrilerimle görüşmeler yaptık. Kelkit Vadisi ve Giresun'un bazı ilçeleri ile Ordu'lu hemşehrilerimle görüşüp, incelemelerde bulundum. Allah'a şükür, bir seçim vaadimizi daha hayata geçireceğiz. Tasarımlarımızı yaptık, fındıkların toplanmasıyla birlikte paketleme işlemlerine başlayacağız. Okula giden ilkokul öğrencilerimizin çantasında Orhan amcalarının onlar için temin edeceği fındıklar olacak. Dedikodulara değil işimize bakıyoruz. Bizim sözümüz senet, şiarımız hizmettir. Güler yüzlü Çekmeköy için, halkın belediyesi daima halkın hizmetinde olacak. Sizleri çok seviyorum. Afiyet olsun çocuklar."

Kaynak: ANKA

Orhan Çerkez, Çekmeköy, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çekmeköy Belediyesi, İlçedeki İlkokul Öğrencilerine Fındık Dağıtacak - Son Dakika

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