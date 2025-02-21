Çekmeköy\'de Emeklilere Özel Kültürevi Açıldı

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Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, enflasyonla mücadele eden ve ekonomik olarak zor günler geçiren emekliler için özel bir merkez inşa etti. Ücretsiz tıraştan göz muayenesine, sağlık danışmanlığından spora kadar birçok alanda hizmet verecek merkez, törenle hizmete açıldı.

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'in seçim vaatlerinden biri olan Emekli Kültürevi projesi hayata geçti. 26 Haziran 2024'te temeli atılan ve 8 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulan Emekli Kültürevi'nde; kütüphane, berber, doğa sporları, müzik eğitimi ve konseri, resim atölyesi, el örgüsü, sağlık danışmanlığı ve göz muayenesi hizmetleri emeklilere ücretsiz olarak sunulacak.

Hamidiye Mahallesi Mecidiye Parkı içinde inşa edilen Emekli Kültürevi'nin açılış törenine, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'in ev sahipliğinde; İBB Beltur AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Özgen Nama, merkezin yapımında büyük emeği olan bağışçılar Kayabey Kaya, Cihan Hançerlioğlu ve Aras Gürkan Şahin, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda Çekmeköylü katıldı.

İşgalden kurtarılan alan halka açıldı

Göreve geldiği ilk günden itibaren "Halkın olanı halka vereceğiz" diyen Başkan Çerkez, ilçedeki işgaliyelere son vererek Hamidiye Mahallesi Mecidiye Parkı içinde bulunan kaçak büfeyi yıktı ve yerine emekliler için bir lokal yapılmasını sağladı. Parkı sıkça ziyaret eden Başkan Çerkez, burada vakit geçiren emeklilerin talepleri doğrultusunda projelendirme ve yapım çalışmalarını başlattı. Tamamlanan merkez, 21 Şubat itibarıyla hizmete açıldı.

Birçok alanda ücretsiz hizmet

"Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz" diyen Başkan Çerkez, şu açıklamayı yaptı: "Bugün büyüklerimizle kol kola Kayabey Kaya Emekli Kültürevi'ni hizmete açtık. Kültürevi'nde; kütüphane, berber, doğa sporları, müzik eğitimi ve konseri, resim atölyesi, el örgüsü, sağlık danışmanlığı ve göz muayenesi hizmetleri ücretsiz olarak sunulacak. Bunun yanı sıra, kafemizde belirli bir düzeye kadar ücretsiz çay ve kahve hizmetimiz olacak. Kafemiz bir parkın içinde olduğu için sadece emeklilerimize değil, parkı ziyaret eden komşularımıza da hizmet verecek. Fiyatlar çok uygun olacak, herkes gönül rahatlığıyla yiyip içebilecek. Sosyal belediyecilik neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğiz."

"Bize bir yer yap" dediler, başkan yaptı

Bağışçı Kayabey Kaya da yaptığı konuşmada, "Orhan Başkanımız, Çekmeköy'ün her kesimini kucaklayan, insana dokunan projeler üretmeye büyük önem veriyor. Halkın belediyesi anlayışıyla hareket ederek, ilçemizi daha yaşanabilir, daha mutlu bir yer haline getirmek için gece gündüz çalışıyor. Kendisi bu projeyi bana önerdiğinde büyük bir heyecan duydum ve bugün burada ortaya çıkan eseri görmek, bu heyecanımızın ne kadar yerinde olduğunu kanıtlıyor." dedi.

Başkan Orhan Çerkez ise duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Bugün burada hayırlı bir iş için bir aradayız. Hava karlı ama kalbimiz sıcacık, büyük bir heyecan içindeyiz. Bu mekanda önceden özel bir işletme vardı. Parkımızı ziyaret ettiğimizde büyüklerimizle sohbet ederken, 'Bize bir yer yap, oturalım' dediler. Benim de aklıma Emekli Kültürevi fikri geldi. Bir bağışçımız da sağ olsun bize destek verdi. Bugün de açılışını hep birlikte yaptık. Emeklilerimiz, ekonomik şartlar nedeniyle zor günler geçiriyor. Bu merkezde onların çayını, kahvesini içebilmesini, sosyalleşmesini, sağlık ve eğitim seminerlerine katılabilmesini sağlamak istiyoruz. Üniversitelerden akademisyenler, hukukçular burada emeklilerimize rehberlik edecek. Merkezimizde birçok alanda hizmet vermeye devam edeceğiz."

Açılışın ardından ücretsiz göz muayenesi ve berber hizmetinden faydalanan emekli vatandaşlar, Başkan Çerkez ile birlikte saz eşliğinde türküler seslendirdi. - İSTANBUL