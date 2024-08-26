Çelikoğlu Demir Çelik\'in kurucusu Hacı Ahmet Özçelik toprağa verildi

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Karabük hayatını kaybeden sanayici iş insanlarından, Çelikoğlu Demir Çelik'in kurucularından Hacı Ahmet Özçelik(84) toprağa verildi.

İş insanı Mehmet, Remzi ve İlhan Özçelik'in babaları Hacı Ahmet Özçelik, tedavi gördüğü hastanede yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle dün hayatını kaybetti. Özçelik için Safranbolu Merkez Camiinde tören düzenlendi. Törene Özçelik' in yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Mustafa Yavuz, AK Parti Karabük Ali Keskinkılıç, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Özçelik kılınan cenaze namazının ardından 5000 Evler Aile Mezarlığında toprağa verildi. - KARABÜK