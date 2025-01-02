Cemar Mermer\'den Özel Öğrencilere Ziyaret

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Cemar Mermer ve Traverten Genel Müdürü Yusuf Yalçın, geçtiğimiz günlerde firmada ağırladığı Mehmet ve Hüseyin Tosun Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencilerine iade-i ziyarette bulundu. Özel öğrencilerin ders aldıkları sınıfta bir araya gelen Genel Müdür Yalçın, özel öğrencilerle tek tek sohbet etti.

Kula'dan dünyanın dört bir yanına yaptıkları ihracatla sektörde öncü firmalar arasında yer alan Cemar Mermer ve Traverten'in Genel Müdürü Yusuf Yalçın, geçtiğimiz günlerde Mehmet ve Hüseyin Tosun Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencilerini firmada ağırlamıştı. Özel öğrencilerin firma ile ilgili merak ettiklerini yerine görme fırsatı veren Genel Müdür Yalçın, bu ziyarette özel öğrencileri sınıflarında ziyaret etme sözü vermişti. Genel Müdür Yalçın, özel öğrencilere verdiği sözü tutarak Mehmet ve Hüseyin Tosun Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı'na iade-i ziyarette bulundu. Sektördeki öncü kimliklerinin yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlere de önem verdiklerini dile getiren Genel Müdür Yalçın, eğitim alanında özellikle özel öğrencilere her zaman ayrı bir duyarlılıkla yaklaştıklarını söyledi. Özel öğrenciler ile tek tek sohbet ederek onların da kendisini özel hissetmesini sağladıklarını dile getiren Yalçın, öğrencilere tatlı ikramında da bulundu.

Özel öğrencileri sık sık ziyaret ederek arkadaşlıklarını pekiştireceklerinin de altını çizen Genel Müdür Yalçın, Mehmet ve Hüseyin Tosun Ortaokulu Müdürü Halil Kesim ve Özel Eğitim Sınıfı öğretmeni Mustafa Yahya Erdur'a misafirperverlikleri için teşekkür etti. - MANİSA