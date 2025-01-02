Cemar Mermer'den Özel Öğrencilere Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Cemar Mermer'den Özel Öğrencilere Ziyaret

Cemar Mermer\'den Özel Öğrencilere Ziyaret

Cemar Mermer Genel Müdürü Yusuf Yalçın, özel eğitim sınıfı öğrencilerini ziyaret etti.

02.01.2025 10:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cemar Mermer ve Traverten Genel Müdürü Yusuf Yalçın, geçtiğimiz günlerde firmada ağırladığı Mehmet ve Hüseyin Tosun Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencilerine iade-i ziyarette bulundu. Özel öğrencilerin ders aldıkları sınıfta bir araya gelen Genel Müdür Yalçın, özel öğrencilerle tek tek sohbet etti.

Kula'dan dünyanın dört bir yanına yaptıkları ihracatla sektörde öncü firmalar arasında yer alan Cemar Mermer ve Traverten'in Genel Müdürü Yusuf Yalçın, geçtiğimiz günlerde Mehmet ve Hüseyin Tosun Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencilerini firmada ağırlamıştı. Özel öğrencilerin firma ile ilgili merak ettiklerini yerine görme fırsatı veren Genel Müdür Yalçın, bu ziyarette özel öğrencileri sınıflarında ziyaret etme sözü vermişti. Genel Müdür Yalçın, özel öğrencilere verdiği sözü tutarak Mehmet ve Hüseyin Tosun Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı'na iade-i ziyarette bulundu. Sektördeki öncü kimliklerinin yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlere de önem verdiklerini dile getiren Genel Müdür Yalçın, eğitim alanında özellikle özel öğrencilere her zaman ayrı bir duyarlılıkla yaklaştıklarını söyledi. Özel öğrenciler ile tek tek sohbet ederek onların da kendisini özel hissetmesini sağladıklarını dile getiren Yalçın, öğrencilere tatlı ikramında da bulundu.

Özel öğrencileri sık sık ziyaret ederek arkadaşlıklarını pekiştireceklerinin de altını çizen Genel Müdür Yalçın, Mehmet ve Hüseyin Tosun Ortaokulu Müdürü Halil Kesim ve Özel Eğitim Sınıfı öğretmeni Mustafa Yahya Erdur'a misafirperverlikleri için teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Hüseyin Tosun, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cemar Mermer'den Özel Öğrencilere Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:59 DEM Parti heyeti ile Bahçeli arasındaki görüşme başladı DEM Parti heyeti ile Bahçeli arasındaki görüşme başladı
14:05 İsrail ordusunda intihar vakalarında büyük artış İsrail ordusunda intihar vakalarında büyük artış
14:01 ABD, Suriye’nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor ABD, Suriye'nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor
13:29 Derin devlet Trump’ın peşinde mi Saldırıların ardından yayınladığı mesaj dikkat çekti Derin devlet Trump'ın peşinde mi? Saldırıların ardından yayınladığı mesaj dikkat çekti
12:53 Cenaze törenine damga vuran an Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı Cenaze törenine damga vuran an! Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı
23:17 Filistin, Al Jazeera’nin yayınlarını durdurdu Filistin, Al Jazeera'nin yayınlarını durdurdu
22:59 Komedyenden skandal sözler: Kadın teröristler görmek beni gururlandırıyor Komedyenden skandal sözler: Kadın teröristler görmek beni gururlandırıyor
22:55 Las Vegas’ta Trump’ın otelinin önünde patlama Las Vegas'ta Trump'ın otelinin önünde patlama
22:15 İşte ABD’deki saldırının başlangıç anı İşte ABD'deki saldırının başlangıç anı
22:13 Suudi Arabistan’da 6 İran vatandaşı idam edildi Suudi Arabistan'da 6 İran vatandaşı idam edildi
21:54 Bilal Erdoğan’dan tv100’e özel açıklamalar: Nazici rejim yıkılacaktır Bilal Erdoğan'dan tv100'e özel açıklamalar: Nazici rejim yıkılacaktır
21:48 Karadağ’da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı Karadağ'da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı
21:18 Marmara Denizi için korkutan açıklama: 7 hafta içinde yayıldı Marmara Denizi için korkutan açıklama: 7 hafta içinde yayıldı
21:03 ABD’deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor ABD'deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2025 15:07:21. #1.11#
SON DAKİKA: Cemar Mermer'den Özel Öğrencilere Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.