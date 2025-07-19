Cengiz Tuncer Profesörlük Unvanını Aldı

DÜZCE(İHA) – Düzce'deki çeşitli sağlık kurumlarında beyin cerrahı olarak görev yapan son olarak ise Düzce Üniversitesi Hastanesi başhekimliğine doçent kadrosu ile atanan Cengiz Tuncer, profesörlük unvanı almayı başardı.

Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cengiz Tuncer, beyin cerrahı olarak tıp kariyerine devam ederken, 1983 yılında başladığı eğitim hayatında kariyerinin zirvesine geldi. Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği'ne yaklaşık 2 yıl önce doçent unvanı ile atanan Tuncer, zaman içinde yaptığı çalışmalarla Düzce Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun 2025/233 sayılı kararı ile Nöroşirurji Ana Bilim Dalı'nda profesörlük unvanı aldı.

Prof. Dr. Cengiz Tuncer, başarısını ailesi ve sevenleriyle kutlayarak "1983 yılında başladığım eğitim hayatımın en zirve noktası olan profesörlük unvanımı çok şükür almış bulunmaktayım.

Bu süreçte her zaman yanımda olan ve desteğini esirgemeyen aileme Rektörümüz Nedim Sözbir olmak üzere tüm değerli hocalarıma sonsuz teşekkürler" dedi.

Başkan Özlü tebrik etti

Bir dönem Düzce Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde de bulunan Prof. Dr. Cengiz Tuncer'in profesörlük unvanını kazanması belediye kanadında da memnuniyetle karşılandı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Bir dönem birlikte çalışma arkadaşım olarak, belediyemizde Düzce'mize hizmet eden Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi değerli kardeşim Cengiz Tuncer'in profesör unvanı almasından büyük bir mutluluk duydum. Kendisine en içten tebriklerimi sunuyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - DÜZCE