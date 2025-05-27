Cevdet Altındağ Hakkındaki Dava Ertelendi

(VAN) - Van İpekyolu Belediye Eş Başkanı Cevdet Altındağ hakkında "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla açılan dava 2 Ekim 2025'e ertelendi.

DEM Partili Altındağ hakkında, çeşitli dönemlerde yaptığı konuşmalar ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle "örgüt propagandası yapmak" suçundan açılan davaya Van 5. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Mahkeme, eksiklerin giderilmesi için davayı 2 Ekim 2025'e erteledi.