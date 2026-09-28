Cevdet Yılmaz başkanlığındaki kurul alt komisyonların yetki alanlarını karara bağladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, sürecinin etkin ve koordineli yürütülmesi amacıyla oluşturulan Alt Komisyonların görev ve yetki alanları karara bağlandı.

Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantının ardından kurul toplantısına ilişin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, yürütülen süreç kapsamında Kurulun üstlendiği sorumluluk ile milletin huzuru ve toplumsal bütünleşmenin pekiştirilmesi doğrultusundaki önem bir kez daha vurgulandı.

7595 sayılı Kanun çerçevesinde mevcut durum gözden geçirilerek Kanunun uygulanması bakımından yürütülmekte olan faaliyetler ile ilerleyen dönemde hayata geçmesi planlanan faaliyetler çok yönlü olarak ele alındığı ve genel bir durum değerlendirmesinin yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Kurul bünyesinde oluşturulan ve sürecin etkin, hızlı ve koordineli şekilde yürütülmesini sağlamakla görevli Alt Komisyonların teşkili, görevleri ve yetki alanları ile kurumlar arası koordinasyon konuları görüşülerek karara bağlandı.

Ayrıca Kurulun, üstlendiği görev ve sorumluluğun bilinciyle; Kanunun ruhuna ve devletin kararlılığına uygun olarak çalışmalarını hassasiyetle ve tam bir eşgüdüm içerisinde sürdürmeye devam edeceği de vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ikinci toplantıya, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Memiş ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay katıldı.