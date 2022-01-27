Çevreyi koruyanlar, "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini ücretsiz izledi - Son Dakika

Gürsu Belediyesi'nin kültür şehri Gürsu'yu oluşturmak hedefiyle düzenlediği kültür sanat programları sosyal sorumluluk temalarıyla devam ediyor.

Gürsuluları kültür sanatla buluşturan belediye, çevreye ve geri dönüşüme hassas nesiller yetiştirmeyi hedefliyor. Gürsu Belediyesi, geri dönüştürülebilir atıkları getirerek sinema bileti alma hakkı kazanan vatandaşlara, Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hikayesini anlatan "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini ücretsiz izleme imkanı sundu. Ulaşımın da Gürsu Belediyesi'nce sağlandığı filmi 300 kişi ücretsiz izledi.

Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Yalnız çevreye değil, toplumsal tüm olaylara duyarlı nesiller yetiştirmemiz gerekiyor. Geri dönüşüme katkı sağlayarak çevrenin korunmasına destek olma bilincinin yanında, toplumsal olaylarımıza da duyarlı nesiller yetişmesi önemli. Bu bağlamda, başta çocuklarımız olmak üzere, geri dönüşüme katkı sağlayan hemşehrilerimizin, 15 yaşında şehit olarak, vatanperverliğiyle hepimizin gönlünde taht kuran Eren Bülbül'ümüz ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'imizin hikayesini anlatan filmi izlemelerini sağladık. İlçemizdeki şehit ve gazi ailelerimizin de filmi izlemesi için özel program yapacağız. Tüm şehit ve gazilerimizi, saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. Aydınlık geleceğimizi, doğamızı ve tarihimizi koruyarak oluşturabiliriz. Kültür sanatı sosyal sorumlulukla taçlandırdığımız ve hemşehrilerimizin yoğun ilgisinin olduğu programlarımız devam edecek" dedi. - BURSA