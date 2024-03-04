Ceyhan Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Tekerlekli Sandalye Hediye Etti

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İlçe genelinde yiyecekten giyeceğe, ısınmadan barınmaya, beslenmeden kişisel bakıma kadar ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarına destek veren Ceyhan Belediyesi, 50 kişiye tekerlekli sandalye hediye etti.

Ceyhan Belediyesi, ilçede ihtiyacı olan 50 vatandaşa tekerlekli sandalye desteği verdi. İnsana dokunmanın, ihtiyaçlarını gidermenin mutlulukların en büyüğü olduğuna dikkatİ çeken Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, şunları söyledi:

"Sosyal demokrat dokunuşlar, toplumsal belediyecilik anlayışı, samimi ve şeffaf çalışmalarla her adımda Ceyhanlı komşularımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Engelleri dayanışmayla aşacağız. Kadim ilçemiz Ceyhan'ı ileriye daima ileriye taşımanın derdiyle dertlenmeyi sürdüreceğiz. Ne mutlu ki Ceyhan'a hizmet yolundan geri durmuyoruz. Ne mutlu ki hemşehrilerimizle gönül gönüle geleceği inşa ediyoruz."