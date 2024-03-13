Ceyhan Belediyesi\'nden yeni tesislerin açılışı

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Ceyhan Belediyesi'nin yapımını tamamladığı 6 bin kişilik 6 Ocak Aşevi ile 750 kişi kapasiteli Gaziosmanpaşa Çok Amaçlı Sosyal Tesis ve Taziye Evi'nin açılışı yapıldı.

Ramazan ayının ilk günü, Ceyhan'ın düşman işgalinden kurtuluşunu simgeleyen 6 Ocak Aşevi'nin açılışını yapan Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Gaziosmanpaşa Çok Amaçlı Sosyal Tesis ve Taziye Evi'nin de açılış kurdelesini kesti.

Tesislerin açılışında vatandaşla bir araya gelen Başkan Erdem, şunları söyledi:

"Ceyhan'da birlik, beraberlik, dostluk ve kardeşliği hakim kılmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Ne mutlu bize. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Ceyhan'ın daha yaşanabilir, daha mutlu, daha adil, daha kucaklayıcı, daha barışçıl bir kent olması için çok çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz."

Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde geçen yıl katıldığı bir taziyede mahallede taziye evi isteğinden hareket ettiğini, deprem nedeniyle bir de aşevi ihtiyacı oluştuğunu dile getiren Erdem, "Ne yazık ki Ceyhanı'mız bir deprem bölgesinde yer alıyor. Depreme hazırlıklı olmamız gerekiyordu. Aşevi yapımına da buradan yola çıktık. Çok şükür Ramazan ayının ilk gününde hemşehrilerimizle birlikte yeni yaptığımız aşevinde iftarımızı açtık. Ceyhanımıza hayırlı uğurlu olsun. Görevimizin son gününe kadar komşularımıza hizmetimizden taviz vermeyeceğiz" diye konuştu.