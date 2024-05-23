Ceyhan Belediyesi Yol Onarımları İçin Acil Müdahale Ekibi Kurdu

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Ceyhan Belediyesi, yol onarımları için 'Acil Müdahale Ekibi' kurdu. Belediye Başkanı Kadir Aydar, yol birim ekipleri ile beraber asfalt yapım çalışması yaparak ilçe genelinde asfalt yapım sezonun da startını verdi.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, şehir genelinde meydana gelen yol bozulmalarına anında çözüm üretmek ve sorunu derhal çözmek için kurduğu 'Acil Müdahale Ekibi' hizmete başladı. Haftanın 7 günü hizmet verecek birimle ilgili Başkan Aydar, acil müdahale ekibinin vatandaşlardan gelen talepler üzerine sorunlu yollara hızlı bir şekilde müdahale edeceğini belirtti.

Kent genelinde vatandaşların mağduriyetlerini ortadan kaldıracak 'Acil Müdahale Ekibi' birimi ile ilgili yaptığı açıklamada Başkan Aydar, "Yaptığımız bütçe çalışmaları sayesinde bugünden itibaren Ceyhan'da asfalt sezonu açılmıştır. Acil müdahale ekibimizle birlikte vatandaşlardan gelen talepler üzerine sorunlu yollara müdahale edip, asfaltlayacağız. 5 yıl boyunca gece gündüz demeden tüm sokaklarımızı yenileyip, asfaltlayacağız. Gece gündüz çalışan sizleri düşünen birileri var" ifadelerini kullandı.

Ceyhan Belediyesi, 'Acil Müdahale Ekibine' vatandaşların taleplerini '0552 776 40 99' numaralı hattan ulaştırabileceklerini veya WhatsApp üzerinden mesaj yoluyla iletebileceklerini duyurdu. - ADANA