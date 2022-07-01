Ceyhan'daki kuyu ile aynı yıl kapatılan Kadirli'de petrol heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi

Ceyhan'daki kuyu ile aynı yıl kapatılan Kadirli'de petrol heyecanı

01.07.2022 10:42
Ceyhan'daki kuyu ile aynı yıl kapatılan Kadirli'de petrol heyecanı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, kapatılan kuyudan yüksek kaliteli petrol çıkması üzerine, Ceyhan'daki bu kuyu ile aynı yıl 1962 yılında kapatılan Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Çınar köyündeki vatandaşları petrol heyecanı sardı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, kapatılan kuyudan yüksek kaliteli petrol çıkması üzerine, Ceyhan'daki bu kuyu ile aynı yıl 1962 yılında kapatılan Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Çınar köyündeki vatandaşları petrol heyecanı sardı.

Ceyhan ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına bağlı Çukurova-1 ve Çukurova-2 isimli araştırma sahasında, daha önce petrol yok denilerek kapatılan kuyudan rezerv değeri 1 milyar dolar olan yüksek kalite petrol bulunması, kuyulara 50 kilometre mesafede bulunan Kadirli ilçesine bağlı Çınar köylülerini de heyecanlandırdı. Ceyhan'da ve Kadirli ilçesinde 1960'lı yılların başında yabancı bir şirket tarafından yapılan petrol araştırması ve araması neticesinde 1962 yılında hem Ceyhan'daki hem Kadirli ilçesi Çınar köyündeki kuyu "burada petrol yok" denilerek kapatıldı. Ceyhan'da kapatılan kuyudan petrol çıkması müjdesi, Kadirli Çınar köylülerini heyecanlandırdı. Çınar köylüleri kendi köylerinde bulunan kuyuda tekrar araştırma ve inceleme yapılmasını istiyor. Şu anda köyün mera sahasının içinde bulunan kapatılan petrol araştırma kuyusunu gösteren Çınar köyü muhtarı Vehbi Şanlıer, "Benim köyümde de petrol var" diyerek yaptığı açıklamada, "Köyümüzde şu anda üzeri kapalı olan bu kuyudan çıkan petrol sızıntısı yakın bir zamana kadar çakmakla yaktığın zaman bile yanıyordu. 1962 yılında ismini dahi çok net hatırladığım George Willem olan bir Amerikalının bu kuyunun başında bizimle şakalaşarak bu kuyuyu kapatılmasını gördük. O gündür bu gündür kuyularımıza dokunan olmadı. Bu şekilde dokusuyla duruyor. Ceyhan'da yakın zamanda kapatılan bir kuyudan çıkan petrol benim köyümdeki kuyudan neden çıkmasın. İncelenip araştırılmasını istiyorum" dedi.

Köyün ileri gelen yaşlılarından olan Ali Büyükikiz ise, "1961-63 yılları arasında köyümüze gelip petrol araştırması yapmaya başladılar. Önce bir Türk şirketi bu araştırmayı yapıyordu. Sonra Amerika şirketine verdiler. Türk şirketinin Diyarbakır'da işi varmış. Köye bütün tesisatlarını kurdular. Sonra bir müddet yerin altına indikten sonra bir deniz büyüklüğünde suya rast geldiler. Yer altındaki bu suyu 5 metre 5 metre dondurarak aşağı indiler ve petrolü buldular. Sonra burada tesisat kurup işletecek yeterli petrol yok diye kapattılar. Ama daha sonra burayı 5 sene kontrol altında tuttular. Bir daha da geri gelmediler" diye konuştu. - OSMANİYE

YORUMLAR
500
KARAMAN'DA 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 YARALI KARAMAN'DA 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 YARALI Son dakika haber: Diyarbakır'da çıkan taşlı sopalı kavgada 1'i ağır 13 kişi yaralandı Son dakika haber: Diyarbakır'da çıkan taşlı sopalı kavgada 1'i ağır 13 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Osmaniye, Ceyhan, Çınar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ceyhan'daki kuyu ile aynı yıl kapatılan Kadirli'de petrol heyecanı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:43 Survivor All Star'da şampiyon olan Nisa Bölükbaşı'na sosyal medya tepkisi: Yatarak şampiyon olunmaz, hak etmedi
10:40 Avrupa'dan birçok teklif alan Yunus Akgün, yoluna Galatasaray ile devam etmeye karar verdi
10:35 İstanbul Ataşehir'de skandal görüntü! Kamuya açık yerde çevredekilere aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler
10:30 Vietnam savaşının simgesi olan "Napalm Girl" bombalar sebebiyle oluşan hasarın giderilmesi için Florida'da tedavi altına alındı
10:20 Ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen turistlerden skandal hareketler! Polislerle fotoğraf çekilip rüşvet teklif ettiler
10:08 "Gerekirse yarım kilo et yeriz" diyen AK Partili vekil Demirbağ, maaşını yetersiz buldu: Vicdanı olan bir insan o maaşla milletvekilliği yapamaz
09:57 2023'te siyasete girecek olan Nihat Doğan'dan çok konuşulacak çıkış: MHP nasıl siyaset yapıyorsa HDP de yapsın
09:55 Artvin'de 1 kişinin hayatını kaybettiği heyelan güvenlik kameralarına yansıdı! Dev kayalar tırların üzerine böyle yuvarlandı
09:46 Mourinho istedi Zeki Çelik Roma forması giydi! 7 milyon karşılığında İtalyan devine transfer oldu
09:42 Hindistan'da korkunç olay! 4 kişi, 13 yaşındaki kıza tecavüz edip boğarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 11:01:07. #1.13#
SON DAKİKA: Ceyhan'daki kuyu ile aynı yıl kapatılan Kadirli'de petrol heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement