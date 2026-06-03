Ceza İnfaz Kurumları İçin Proaktif Yönetim - Son Dakika
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Ceza İnfaz Kurumları İçin Proaktif Yönetim

Ceza İnfaz Kurumları İçin Proaktif Yönetim
03.06.2026 17:13
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Kahramanmaraş Başsavcısı Tiryaki, ceza infaz kurumlarındaki sorunlar ve çözüm önerilerini açıkladı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, "Ceza infaz kurumlarımızın sorunları, ihtiyaçları, çözümleri, çözüm önerileri ve bunların bir an önce icrası noktasında proaktif bir yönetim anlayışıyla ceza infaz kurumlarımızı yönetiyoruz" dedi.

Kahramanmaraş'ta Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumu konferans salonunda, 6 Haziran Ceza İnfaz Kurumları Personeli Günü kapsamında personele yönelik konser programı düzenlendi.

Program öncesinde konuşan Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, ceza infaz kurumlarında yürütülen çalışmalara ve personelin özverisine dikkat çekerek, "Ceza infaz kurumlarımızın sorunları, ihtiyaçları, çözümleri, çözüm önerileri ve bunların bir an önce icrası noktasında proaktif bir yönetim anlayışıyla ceza infaz kurumlarımızı yönetiyoruz. Burada sadece bu toplantılarda, sadece arkadaşlarımızla istişarelerde bu iş tek başına başarıya ulaşamaz. Burada bir ekip çalışması olmakla beraber, özellikle bizim almış olduğumuz kararları ve bakanlığımızın ve genel müdürlüğümüzün mevzuatla beraber genel gelen sahada bil fiil uygulanması, bu noktada en ufak bir zafiyete sebebiyet vermeden ve bir hadise dahi burada tezahür etmeden buranın yönetimi gerçekten takdiri gerektiren, takdire şayan bir çalışma. Bu noktadan, üç yıldan beridir burada çalışan başsavcımız olarak bakanlığımız nezdinde Kahramanmaraş ceza infaz kurumlarının tamamı itibarıyla bugüne kadar en ufak bir hadisenin yaşanmadığı, bakanlığımızın ve bizlerden dolayı en ufak bir mahcubiyet yaşamadığı yönetim dönemi geçirdik. Bu yönetim döneminde asıl emek, sahada bunları tatbik eden siz kıymetli mesai arkadaşlarım. Özellikle gece gündüz demeden, özveriyle teşkilatın en kritik birimlerinde, en kritik kurumunda 365 gün esaslı yönetim anlayışı ortaya koyan, özveriyle gece gündüz demeden çalışan siz kıymetli meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Aynı samimiyeti sizinle de beraber paylaşan ailelerinize hassaten teşekkür ediyorum" dedi.

Başsavcı Tiryaki, bazı mesleklerin sadece maaşla yapılacak işler olmadığını kaydederek, "İşte bizim ceza infaz kurumları personelimiz de inanın diğer güvenlik birimlerimiz olduğu gibi bu işi aşk ve muhabbetle yapabilecek, yapacak karakterde, donanımda ve gayretteler. Bunu gönül rahatlığıyla ifade ediyorum. Elbette iaşemizi kazanıyoruz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Ama bu iş sadece bunun için yapılacak bir iş olmadığını net bir şekilde görüyoruz. Bunu da bakanlığımızın ilgili toplantılarında zaten bakanlığımız genel müdürlüğümüz de bunu biliyor. Özellikle bizim personelimizin güvenlik sınıfına alınması ve diğer hususlarla bayağı bir gayretler, çalışmalar var. Ama ben ilerleyen dönemde bu taleplerimizin haklılığı görülerek Allah'ın izniyle bu konuda gereken adımlar atılacağına inanıyoruz. Gününüz kutlu olsun" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Politika, Güvenlik, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ceza İnfaz Kurumları İçin Proaktif Yönetim - Son Dakika

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