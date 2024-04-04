CHP Adayı Orhan Çerkez, Çekmeköy Belediye Başkanlığına Resmen Başladı

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Yerel seçimlerden zaferle çıkan CHP adayı Orhan Çerkez, düzenlenen devir teslim töreni sonrası Çekmeköy Belediye Başkanlığı görevine resmen başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimlerinde Çekmeköy Belediye Başkanı seçilen Orhan Çerkez, Alemdağ'da bulunan İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı. İlçe seçim kurulu önünde toplanan coşkulu kalabalıkla fotoğraf çektiren Başkan Çerkez, buradaki törenin ardından devir teslim için Çekmeköy Belediyesi'ne geçti. Çekmeköy Belediye Başkanlığı makamında gerçekleşen törene Çekmeköy Kurucu Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Cumhuriyet Halk Partisi Çekmeköy İlçe Başkanı Melda Tanişman Tutan, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Belediye binasında yapılan devir teslim törenin ardından Başkan Çerkez, resmen 5 yıllık görevine başladı.

"Çerkez'in başarılı olacağını inanıyorum"

Devir teslim töreninde konuşan Ahmet Poyraz, "Bu demokrasi yarışı Çekmeköy'de önemli işlere imza attık. Yerel yönetimlerde devamlılık esastır. Orhan Çerkez Başkanımın 38 yıllık belediyecilik tecrübesiyle Çekmeköy'ü daha ileriye taşıyacağından kuşkum yok, kendisine başarılar diliyorum. Belediyeyi devletin resmi kurumlarına borçsuz teslim ediyorum. Bundan dolayı da çok mutluyum. Benim yapmam gereken bir şey olduğunda da her zaman yanında olduğumu bilmesini istiyorum" dedi.

CHP'den belediye başkanı seçilen Orhan Çerkez ise seçim atmosferinin çok güzel bir havada geçtiğine dikkat çekerek, "Ben huzurunuzda Ahmet Poyraz başkanıma çok teşekkür ediyorum. Seçim sürecinde yürüttüğümüz seçim kampanyasında en ufak bir sorun ve sıkıntıyla karşılaşmadık. Süreci sağduyulu götürerek bir demokrasi şölenine dönüştürdük. Ahmet Poyraz başkanıma bugüne kadar yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Kendisinin bana, 'istediğiniz zaman arayabilirsiniz' jestine ayrıca teşekkür ediyorum. Devlette devamlılık esastır. Bizde Çekmeköy'de aldığımız bu bayrağı daha ileriye taşımak için yol arkadaşlarımla gece gündüz çalışacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL