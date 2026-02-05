Eski CHP Adıyaman Belediye Başkan Adayı Zeynal Bakır Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Yerel

Eski CHP Adıyaman Belediye Başkan Adayı Zeynal Bakır Hayatını Kaybetti

05.02.2026 10:20  Güncelleme: 10:43
CHP'den 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Adıyaman Belediye Başkan adayı olan inşaat mühendisi Zeynal Bakır, uzun süredir mücadele ettiği hastalık nedeniyle 60 yaşında yaşamını yitirdi.

(ADIYAMAN) - CHP'den 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Adıyaman Belediye Başkan adayı olan inşaat mühendisi Zeynal Bakır 60 yaşında hayatını kaybetti.

Bakır'ın, uzun süredir mücadele ettiği hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi. Meslek hayatı boyunca Adıyaman İl Özel İdaresi başta olmak üzere çeşitli kamu kurumlarında görev yapan Zeynal Bakır, kentte yürütülen birçok projede sorumluluk üstlendi. Teknik bilgi ve birikimiyle Adıyaman'ın altyapı ve üstyapı çalışmalarına katkı sunan Bakır, meslek çevrelerinde saygın bir isim olarak tanınıyordu.

Bakır, 1993–2011 arasında TMMOB Adıyaman İnşaat Mühendisleri Odası Başkanlığı görevini de yürütmüştü.

Başkan Tutdere'den taziye mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Zeynal Bakır'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Başkan Tutdere mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Adıyamanımıza uzun yıllar emek veren ve hizmetleriyle iz bırakan, geçmiş dönem belediye başkan adaylarımızdan kıymetli hemşehrimiz Zeynal Bakır'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun…"

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Zeynal Bakır, İnşaat, Yerel

