Hüseyin Yıldız'dan Aydın'daki Kestane Ağaçları İçin Tarım ve Orman Bakanlığı'na Çağrı: "Bu Hastalığın Önlenmesi İçin Bir Çalışma Yapın" - Son Dakika
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Hüseyin Yıldız'dan Aydın'daki Kestane Ağaçları İçin Tarım ve Orman Bakanlığı'na Çağrı: "Bu Hastalığın Önlenmesi İçin Bir Çalışma Yapın"

22.08.2022 15:42
Hüseyin Yıldız'dan Aydın'daki Kestane Ağaçları İçin Tarım ve Orman Bakanlığı'na Çağrı: "Bu Hastalığın Önlenmesi İçin Bir Çalışma Yapın"

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Aydın’ın Köşk ilçesinde kestane üreticilerinin sorunlarını dinledi. Yıldız, "Bu bölgede meşhur bir kestane var. Üretimi de fazla. Lakin üzülerek söylüyorum ki bu ağaçlarda hastalık artmış durumda ve bu böyle giderse kestane üretiminin azalması söz konusu. Bu bölgeden Tarım ve Orman Bakanlığı ve İl Müdürlüğü’ne sesleniyorum; bu bölgeye gelip bir çalışma yapın, bu hastalığın önlenmesi için bir çalışma yapın” dedi.

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Aydın'ın Köşk ilçesinde kestane üreticilerinin sorunlarını dinledi. Yıldız, "Bu bölgede meşhur bir kestane var. Üretimi de fazla. Lakin üzülerek söylüyorum ki bu ağaçlarda hastalık artmış durumda ve bu böyle giderse kestane üretiminin azalması söz konusu. Bu bölgeden Tarım ve Orman Bakanlığı ve İl Müdürlüğü'ne sesleniyorum; bu bölgeye gelip bir çalışma yapın, bu hastalığın önlenmesi için bir çalışma yapın" dedi.

Hüseyin Yıldız, Aydın'ın Köşk ve İzmir'in Ödemiş ilçelerinin sınırlarında kalan Çapayaylası mevkiinde kestane üreticileri ile bir araya geldi. Yıldız, kestane ağaçlarının bulunduğu arazileri gezdi ve üreticilerin sorunlarını dinledi. Yıldız, kestane ağaçlarındaki hastalık nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı'na seslendi. Yıldız, şunları söyledi:

"BU HASTALIĞIN ÖNLENMESİ İÇİN BİR ÇALIŞMA YAPIN"

"Burası 1.450 rakımlı Çapayaylası bölgesi. Buranın sağ kısmı İzmir'in Ödemiş ilçesine, sol kısmı da Aydın'ın Köşk ilçesinde bağlı. Bu bölgede meşhur bir kestane var. Üretimi de fazla. Lakin üzülerek söylüyorum ki bu ağaçlarda hastalık artmış durumda ve bu böyle giderse kestane üretiminin azalması söz konusu. Bu bölgeden Tarım ve Orman Bakanlığı ve İl Müdürlüğü'ne sesleniyorum; bu bölgeye gelip bir çalışma yapın, bu hastalığın önlenmesi için bir çalışma yapın.

Bakın, Bursa'ya bile Aydın'dan, bu bölgeden kestane gidiyor. Bursa'da şekerleme işlemi gören Aydın kestanesi, daha sonra 'Bursa kestanesi' diye satışa çıkıyor. Baktığımızda Türkiye'nin, yaklaşık yüzde 60 oranında kestane üretimi Aydın'da. Bu sebeple burada bir çalışma yapılması gerekmektedir."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Hüseyin Yıldız, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hüseyin Yıldız'dan Aydın'daki Kestane Ağaçları İçin Tarım ve Orman Bakanlığı'na Çağrı: 'Bu Hastalığın Önlenmesi İçin Bir Çalışma Yapın' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hüseyin Yıldız'dan Aydın'daki Kestane Ağaçları İçin Tarım ve Orman Bakanlığı'na Çağrı: "Bu Hastalığın Önlenmesi İçin Bir Çalışma Yapın" - Son Dakika
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