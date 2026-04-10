CHP Bafra İlçe Başkanı Dönüm'den 'Yol İşgali' Tepkisi: "Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç Hakkında Suç Duyurusunda Bulunacağız"

(SAMSUN) Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

- CHP Bafra İlçe Başkanı Serkan Dönüm, Bafra Belediyesi'ne ait bir yol ve çevresindeki taşınmazların özel bir işletme tarafından işgal edildiğini belirterek, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Dönüm, "Belediyeye ait ve 2016 yılına kadar vatandaşın kullanımına açık olan yol ve çevresindeki arsalar hala işgal altındadır. Gariban vatandaşın en ufak bir hatasında yıkım ekiplerini gönderen ve bununla övünen Sayın Hamit Kılıç, karşısına Adalet ve Kalkınma Partili büyüğü çıkınca sessiz kalmaktadır" dedi.

CHP Bafra İlçe Başkanı Serkan Dönüm, Altınyaprak Mahallesi Çıraklık Eğitim Sokak adresinde bulunan ve 2016 yılına kadar vatandaşın kullanımına açık olan yolun, söz konusu adreste faaliyet gösteren ticari işletme tarafından kapatıldığını belirtti. Yolun her iki tarafına kapı yapılarak işletme sınırları içerisine alındığını ifade eden Dönüm, belediyeye ait yolun fiilen işgal edildiğini kaydetti. Aynı sokakta belediyeye ait taşınmazların da söz konusu işletme tarafından haksız şekilde kullanıldığını öne süren Dönüm, bu durumun kamu malına yönelik bir ihlal olduğunu söyledi.

"Belediyeye ait yol ve çevresindeki arsalar işgal altındadır"

Konunun daha önce de Bafra Belediye Meclisi'nde gündem dışı konuşmalarla dile getirildiğini belirten Dönüm, Belediye Başkanı Hamit Kılıç'tan açıklama ve çözüm talep ettiklerini söyledi. Bir vatandaşın yaptığı yazılı başvuruya, Başkan Kılıç'ın imzasıyla verilen yanıtta, ilgili işletmeye "yeni bir yer bulununcaya kadar belediye tarafından izin verildiğinin" bildirildiğini aktaran Dönüm, aradan üç ayı aşkın süre geçmesine rağmen işgalin sürdüğünü ifade etti.

Meclis gündemine alınmadı iddiası

CHP olarak konuyu yeniden belediye meclisine taşıdıklarını belirten Dönüm, işgal edilen yol ve belediyeye ait parsellerle ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulması ve işgalin derhal sonlandırılması yönünde gündem teklifi sunduklarını ifade etti. Ancak bu talebin Belediye Başkanı Hamit Kılıç tarafından meclis gündemine alınmadığını öne sürdü.

Dönüm, "Anlaşılan odur ki Hamit Kılıç parti büyüklerinden çekinmeye ve görevini kötüye kullanmaya ve suç işlemeye devam etmektedir. Bizler bu suça ortak olmak istemiyoruz. Bu nedenle Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç hakkında görevi kötüye kullanması sebebiyle Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunacağımızı tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz" dedi.