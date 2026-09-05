CHP Besni İlçe Başkanlığına Mustafa Hakkan Kılınç atandı, yeni yönetim kurulu belirlendi - Son Dakika
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CHP Besni İlçe Başkanlığına Mustafa Hakkan Kılınç atandı, yeni yönetim kurulu belirlendi

CHP Besni İlçe Başkanlığına Mustafa Hakkan Kılınç atandı, yeni yönetim kurulu belirlendi
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CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun kararıyla Besni İlçe Başkanlığına Mustafa Hakkan Kılınç atandı. Görevden alınan eski başkan ve yönetimin yerine oluşturulan yeni kurul, mahkeme kararı kesinleşinceye kadar görev yapacak.

(ADIYAMAN) – Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulunun 2 Eylül tarihli kararıyla CHP Besni İlçe Başkanlığına Mustafa Hakkan Kılınç atandı. Görevlendirme yazısını teslim alan Kılınç, "Bu görev, şahsıma verilmiş bir makamdan çok, hep birlikte omuzlayacağımız büyük bir sorumluluk ve mücadele görevidir" dedi.

CHP Besni İlçe Başkanı Mustafa Doğan'ın partisinden istifa ederek YENİ Parti'ye katıldığını açıklamasından sonra, Adıyaman'ın Besni İlçesi CHP İlçe Başkanlığı ve İlçe Yönetim Kurulu'nda atamayla görevlendirme yapıldı.

CHP Genel Merkezi tarafından Adıyaman İl Başkanlığına gönderilen 2 Eylül tarihli yazıda, Besni İlçe Başkanı ile İlçe Yönetim Kurulu üyelerinin durumunun Merkez Yönetim Kurulu toplantısında görüşüldüğü belirtildi. Yazıda, yapılan değerlendirme sonucunda mevcut ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin CHP Tüzüğü'nün 25'inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, gizli oylama ve oy birliğiyle görevden alınmasına karar verildiği bildirildi.

CHP Merkez Yönetim Kurulunun 2 Eylül tarihli toplantısında, mahkeme kararı kesinleşinceye kadar Besni İlçe Başkanlığına Mustafa Hakkan Kılınç'ın atanması kararlaştırıldı. CHP Besni İlçe Başkanlığına Mustafa Hakkan Kılınç'ın atanmasının yanı sıra yeni İlçe Yönetim Kurulu da oluşturuldu.

Görevlendirme yazısında yönetim kurulu asil üyeleri; Kadir Türkmenoğlu, Ramazan Murat, Hacı Ekinci, Mahmut Karlıdağ, Seydi Canpolat, Bülent Kirişçioğlu, Şiho Korkmaz, Osman Arslan, İsmet Erdoğan, Ahmet Yazgan, Erkan Kaya, Mehmet Ünal, Abuzer Dengiz ve Şiho Esen olarak sıralandı.

Görevlendirme yazısını resmi olarak aldığını açıklayan CHP Besni İlçe Başkanı Mustafa Hakkan Kılınç, kendisine duyulan güven dolayısıyla parti yönetimine teşekkür etti. Kılınç, şunları kaydetti:

"Bu onurlu görevin şahsıma tevdi edilmesine ilişkin iradenin oluşmasında emeği ve katkısı bulunan başta Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere tüm Merkez Yönetim Kurulu üyelerimize, Adıyaman İl Örgütümüze, Kadın Kollarımıza ve Gençlik Kollarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu görev, şahsıma verilmiş bir makamdan çok, hep birlikte omuzlayacağımız büyük bir sorumluluk ve mücadele görevidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin köklü değerleri ve ilkeleri doğrultusunda; ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, her yurttaşımızı kucaklayarak Besni'mizin geleceği için çalışacağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP Besni İlçe Başkanlığına Mustafa Hakkan Kılınç atandı, yeni yönetim kurulu belirlendi - Son Dakika

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